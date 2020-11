Duo im Blick? Milan jagt Schalke- und Gladbach-Star

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Der AC Mailand soll Interesse an Ozan Kabak vom FC Schalke 04 haben

Nach sieben Spieltagen der Serie A grüßt der AC Mailand mit 17 Zählern von der Tabellenspitze, im Winter wollen die Rossoneri ihren Kader angeblich trotzdem noch einmal verstärken. In den Fokus sollen dabei auch zwei Stars der deutschen Fußball-Bundesliga geraten sein.

Ozan Kabak vom FC Schalke 04 und Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach sollen zwei von fünf Spielern sein, die in den Fokus der Mailänder gerückt sein. Die "Gazetta dello Sport" bringt Kabak, Thuram und Matteo Lovato (Hellas Verona) ins Gespräch, "Tuttosport" erweitert die möglichen Transferziele um die Namen Peer Schuurs (Ajax Amsterdam) und Kristoffer Ajer (FC Celtic).

Dass mit Kabak, Lovato, Ajer und Schuurs gleich vier Innenverteidiger auf der Liste stehen sollen, überrascht nicht.

Während der Sommertransferphase soll Milan bereits auf der Suche nach einem neuen Gesicht für die Abwehrmitte gewesen sein, nicht zuletzt aufgrund der unsicheren Lage infolge der Corona-Pandemie blieb das Werben der Mannen aus der Modestadt allerdings erfolglos. Vor allem Schalke-Verteidiger Kabak wurde bereits mehrfach mit einem Wechsel zu Italienerin in Verbindung gebracht.

Allerdings dürfte der 20-jährige Türke der teuerste Spieler aus dem Quartett sein. Kabaks Vertrag endet erst im Sommer 2024, auf Schalke ist der Nationalspieler zudem gesetzt. Dass die Knappen ihr Juwel bei einem verlockenden Angebot ziehen lassen könnten, um die klammen Kassen zu füllen, ist allerdings alles andere als ausgeschlossen. "Bild" zufolge kann Kabak Schalke ab dem Sommer 2021 für eine fixe Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro verlassen, viel weniger dürfte im Winter nicht fällig werden.

Auch ein Gladbach-Star soll es Milan angetan haben

Stammkräfte bei ihren Vereinen sind auch der 22-jährige Norweger Ajer (Vertrag bis 2022), der 20-jährige Niederländer Schuurs (Vertrag bis 2022) und der 20-jährige Italiener Lovato (Vertrag bis 2024), für einen Kauf müsste Milan aber wohl deutlich weniger tief in die Tasche greifen. Schuurs wurde von "Sky" unlängst auch beim FC Bayern ins Gespräch gebracht.

In die Kategorie "teuer" dürfte hingegen Gladbach-Stürmer Thuram fallen. Der französische Neu-Nationalspieler ist noch zweieinhalb Jahre an die Fohlen gebunden und dürfte wohl mindestens 30 Millionen Euro kosten. In Mailand könnte der 23-Jährige auf Sicht Superstar Zlatan Ibrahimovic ersetzen. Trotz seiner 39 Jahre verkörpert der Schwede zwar noch absolute Weltklasse, ewig wird er seine Karriere aber nicht mehr fortsetzen können.