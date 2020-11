Köln-Abwehrchef Czichos: "Sind besser als vor einem Jahr"

Joachim Sielski via www.imago-images.de

Rafael Czichos sieht den 1. FC Köln auf einem guten Weg

Nach sieben Spieltagen in der Fußball-Bundesliga wartet der 1. FC Köln noch immer auf den ersten Sieg. Abwehrchef Rafael Czichos sieht seinen Effzeh dennoch stärker als in der vergangenen Saison.

"Wir sind deutlich besser und gefestigter als vor einem Jahr", zitiert der "kicker" den 30-jährigen Innenverteidiger. Es fühle sich "intakt an", so Czichos: "Die Mannschaft weiß, was zu tun ist."

In der Spielzeit 2019/2020 hatten die Kölner nach sieben Spieltagen immerhin einen Sieg und ein Remis eingefahren, standen aber auf dem 17. Tabellenplatz. Aktuell liegt der Effzeh mit zwei Unentschieden und vier Niederlagen auf Rang 16.

Gerade in der Abwehr habe sich der 1. FC Köln laut Czichos verbessert. "Wir stehen defensiv deutlich besser da als in der vergangenen Saison, lassen viel weniger zu", so der Routinier.

In der Tat ließ der Domstadtklub erst 36 gegnerische Großchancen zu, nur sechs Teams weisen eine bessere Bilanz auf. Selbst der FC Bayern musste eine Möglichkeit mehr zulassen. Außerdem kassierte Köln fünf der zwölf Gegentreffer per Elfmeter.

1. FC Köln hält an Markus Gisdol fest

Trotz der mageren Ausbeute von drei Punkten und einer Horrorserie von saisonübergreifend 17 Spielen ohne Sieg hält man in Köln weiter an Trainer Markus Gisdol fest. Klub-Präsident Werner Wolf antwortete zuletzt in einem Interview des "Express" auf die Frage, ob Gisdol der richtige Trainer für den Verein sei: "Ja, das ist er."

Wolf verspricht sich nach eigenen Worten eine Rückkehr zum Erfolg, indem Sportgeschäftsführer Horst Heldt eng mit dem Trainer zusammenarbeitet. Heldt begleite die tägliche Trainingsarbeit von Gisdol. "Er beobachtet seinen Umgang mit der Mannschaft und seine interne Wirkung", sagte Wolf und fügte an: "Heldt ist absolut überzeugt von ihm. Und diese Einschätzung teilen sowohl Vorstand als auch Geschäftsführung."