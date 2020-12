Moukoko gegen Frankfurt in der Startelf? Zorc reagiert

via www.imago-images.de

Steht BVB-Juwel Youssoufa Moukoko gegen Eintracht Frankfurt in der Startelf?

Borussia Dortmund muss vorerst auf die Dienste von Erling Haaland verzichten. Der BVB-Stürmer zog sich einen Muskelfaserriss zu. Gegen Lazio Rom (1:1) ersetzte Kapitän Marco Reus den Norweger - mit überschaubarem Erfolg. Schlägt nun die Stunde von Supertalent Youssoufa Moukoko? Sportdirektor Michael Zorc äußert sich diesbezüglich.

Laut der "Bild"-Zeitung ist "gut möglich", dass der 16-Jährige am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15:30 Uhr) in der Startelf steht.

Zorc hielt sich bezüglich der Aufstellung allerdings zurück. "Das muss der Trainer entscheiden, er sieht ihn jeden Tag beim Training", stellte der 58-Jährige gegenüber dem Boulevardblatt klar, adelte Moukoko jedoch im selben Atemzug: "Ich sehe nur, dass der Junge eine sehr positive Energie versprüht."

Moukoko gab am 21. November gegen Hertha BSC (5:2), nur einen Tag nach seinem 16. Geburtstag, sein Debüt bei den BVB-Profis und wurde damit zum jüngsten Bundesligaspieler aller Zeiten. Auch gegen den 1. FC Köln (1:2) am vergangenen Spieltag wurde er in den Schlussminuten eingewechselt.

Haaland fehlte dem BVB überraschenderweise am Dienstag in der Champions League gegen Lazio Rom. Der Goalgetter hatte sich einen Muskelfaserriss zugezogen und fällt voraussichtlich bis Januar aus.

Mit einem vielsagendem Tweet meldete sich der 20-Jährige am Donnerstag zu Wort und deutete ein früheres Comeback an: "Gute Neuigkeiten! Ich habe mit meinen Ärzten gesprochen. Bin bald zurück!"

Laut "Bild" ist eine Rückkehr vor Januar allerdings "unwahrscheinlich", da der BVB in jedem Fall eine Anschlussverletzung vermeiden wolle.

Mehr dazu: So gefährlich ist Haalands Aus für den BVB

"Er hat ein intensives, körperbetontes Spiel, aber er will auch immer spielen", sagte Zorc über Haaland: "Es ist immer eine Gratwanderung. Es hat auch schon Spieler gegeben, die sich mit weniger Belastung einen Muskelfaserriss zugezogen haben. Wir überprüfen aber bei jedem Spieler immer seine Belastung."