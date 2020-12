Darum wechselte Kramaric nicht zum FC Bayern

HJS via www.imago-images.de

Stand beim FC Bayern auf dem Zettel: Andrej Kramaric

Bei der TSG Hoffenheim befindet sich Andrej Kramaric in der Form seines Lebens. Da verwundert es kaum, dass auch der FC Bayern zwischenzeitlich über eine Verpflichtung des Torjägers nachgedacht hat. Doch der Deal kam nicht zustande.

Mit sieben Toren in nur fünf Einsätzen zählt Kramaric zu den Top-Torjägern der Bundesliga, am Montagabend (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker) kann er gegen den FC Augsburg sogar noch nachlegen.

Zwei Treffer erzielte der 29-Jährige am 2. Spieltag beim 4:1-Erfolg gegen den FC Bayern, der beim Rekordmeister einen bleibenden Eindruck hinterließ.

Wenige Tage nach dem Spiel klopften die Münchner, die auf der Suche nach einem Backup für Robert Lewandowski waren, beim Berater des Kroaten an, holten sich jedoch eine Abfuhr ein.

"Natürlich macht es mich glücklich, wenn ich höre, dass einer der größten Klubs der Welt mich will", kommentierte Kramaric die Avancen des Champions-League-Siegers im "kicker". Letztendlich hatte er aber keine Lust auf die Rolle des Stellvertreters.

Der Vizeweltmeister von 2018 dazu: "Ich muss auch sagen, dass es mir sehr gut in Hoffenheim gefällt und ich weiß, was ich an der TSG habe, ich bin glücklich hier. Für mich ist die TSG einer der Top-Vereine der Liga. Ein Spieler hat alles, was er braucht."

Kramaric schließt Wechsel zu einem Top-Klub nicht aus

Hinzu kommt, dass der FC Bayern wohl zwischen 40 und 50 Millionen Euro hätte investieren müssen, um Kramaric aus seinem bis 2022 laufenden Vertrag freizukaufen - zu viel für einen Backup.

Abgehakt hat der Angreifer, der von sich selbst sagt, "momentan die kompletteste Ausgabe" seiner selbst zu sein, einen Wechsel zu einem Top-Klub allerdings noch nicht.

"Wenn ich die Chance bekomme, noch mehr zu erreichen, werde ich sie nutzen", stellte der 50-fache Nationalspieler Kroatiens klar.

Sein früherer Auswahltrainer Niko Kovac würde ihm den Schritt nach München allemal zutrauen: "Er hat die Qualitäten, mit denen er bei einem Spitzenklub in der Bundesliga bestehen kann. Da bin ich mir ganz sicher."