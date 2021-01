Hansa-Neuzugang bestätigt Interesse des FC Bayern

Revierfoto via www.imago-images.de

Lion Lauberbach hatte Gespräche mit dem FC Bayern

Als Ende April das Gerücht durch den medialen Äther geisterte, Lion Lauberbach von Holstein Kiel habe das Interesse des FC Bayern München geweckt, glaubte kaum jemand wirklich daran, dass das Gerücht viel Gehalt hat. Lauberbach bestätigte nun allerdings Gespräche mit dem deutschen Rekordmeister.

"Richtig, es gab Interesse", zitiert die "Bild" den 22-jährigen Offensivspieler. "Ich habe mich auch mit dem damaligen Trainer unterhalten, mir Gedanken gemacht, ob es passen würde."

Wirklich überzeugen konnten die Münchner Lauberbach allerdings nicht. Auch, da der gebürtige Erfurter sich den großen Schritt selbst nicht so ganz zutraute: "Bayern ist natürlich die Top-Adresse in Deutschland. Aber man muss sehen, ob da die Perspektive irgendwann für die erste Mannschaft da gewesen wäre. Eher nicht so", führt Lauberbach weiter aus. Sein Hauptaugenmerk liege vielmehr darauf, "wo man sich am besten entwickeln kann und Spielzeit bekommt".

3. Liga statt FC Bayern

Da er die erhoffte Spielzeit auch bei Holstein Kiel nicht bekam, 2020/21 stehen bislang nur 50 Minuten, verteilt auf vier Pflichtspiele für die Störche zu Buche, entschied sich die 1,94-Meter-Kante unlängst sogar für einen Schritt zurück: Lauberbach verließ Kiel Ende Dezember und heuerte bei Hansa Rostock in der 3. Liga an.

"Hansa ist eine richtig gute Adresse – sowohl von der Qualität der Mannschaft als auch vom gesamten Umfeld und den Bedingungen hat der Verein das Zeug, höher zu spielen. Als junger Spieler ist es natürlich wichtig, so viel Spielzeit wie möglich zu bekommen – diese Chance möchte ich nutzen und werde mein Bestes geben, der Mannschaft weiterhelfen zu können", kommentierte der Youngster damals auf der Homepage der Kogge.

Ein Wechsel zum FC Bayern hätte Lauberbach allerdings auch in die niedrigste deutsche Profi-Spielklasse geführt. An der Isar wäre wohl für den FC Bayern II eingeplant gewesen.