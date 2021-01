Rekordwechsel von Ex-Frankfurt-Star Haller perfekt

Adam Davy via www.imago-images.de

Sebastién Haller spielte bis 2019 bei Eintracht Frankfurt

Im Sommer 2019 wechselte Sebastién Haller für die Mega-Ablöse von 50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu West Ham United in die englische Premier League. Eineinhalb Jahre nach diesem Transfer verlässt der Stürmer die britische Hauptstadt wieder - für eine Rekordsumme.

Dreieinhalb Jahr vor Ende seiner Vertragslaufzeit wechselt Haller von West Ham zu Ajax Amsterdam. Das gab der niederländische Rekordmeister am Freitag bekannt. Haller unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2025 in Amsterdam. Er erhält die Rückennummer 22.

Offiziell fließen 22,5 Millionen Euro Ablöse nach London. Haller ist damit der teuerste Neuzugang der Ajax-Geschichte und neuer Rekordtransfer des Renommierklubs.

Die niederländische Eredivisie wäre für den zweimaligen ivorischen Nationalstürmer kein Neuland. Zwischen 2015 und 2017 stand Haller bereits beim Erstligisten FC Utrecht unter Vertrag und überzeugte damals mit 41 Ligatoren in 82 Spielen.

Nur drei Saisontore für West Ham United

In seiner Zeit bei West Ham United konnte Haller dagegen nicht an seine herausragenden Leistungen anknüpfen, die er sowohl in Utrecht als auch bei Eintracht Frankfurt gezeigt hatte. Zehn Tore in 48 Premier-League-Spielen erzielte er für die Hammers. In der laufenden Spielzeit traf er dreimal in 16 Partien.

Unumstrittener Stammspieler war der 1,90-m-Hüne zudem längst nicht mehr. Teammanager David Moyes brachte seinen Mittelstürmer häufig nur noch als Joker.

Eintracht Frankfurt hatte Haller im Sommer 2019 nur zähneknirschend auf die Insel abgegeben. Er war Teil der fast schon legendären Frankfurter "Büffelherde", stürmte zwei Jahre lang mit großem Erfolg an der Seite von Luka Jovic und Ante Rebic in der SGE-Offensive. Jovic verließ die Eintracht dann in Richtung Real Madrid, Rebic zog es zum AC Milan - und Haller eben zu West Ham.