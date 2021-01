Hummels zu Olympia? Zorc reagiert

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Thomas Müller vom FC Bayern wird nicht bei Olympia dabei sein, BVB-Star Mats Hummels darf sich Hoffnungen machen

Der Traum von Bayern Münchens Thomas Müller von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio wird sich nicht erfüllen.

Wie der DFB am Donnerstag auf "SID"-Anfrage bestätigte, steht der Profi des Rekordmeisters Bayern München nicht auf der entsprechenden Liste Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA). Nur Spieler, die sich seit Anfang des Jahres darauf befinden, dürfen für die Sommerspiele (23. Juli bis 8. August) in Japan nominiert werden.

U21-Trainer Stefan Kuntz musste diese 50 Spieler umfassende Liste bereits mehrere Monate vor Beginn des Events bei der Anti-Doping-Agentur einreichen. Nur drei Profis, die vor dem 1. Januar 1997 geboren sind, dürfen nominiert werden.

Anfang 2020 hatte es noch geheißen, dass Müller Teil der NADA-Liste sei. "Ich habe mich bei allen, die auf der Olympia-Liste standen, unter anderem auch bei Thomas Müller, für die Bereitschaft bedankt und auf das nächste Jahr verabschiedet, dass ich dann mit demselben Anliegen nochmal vorstellig werden würde", sagte Kuntz damals bei "Sky Sport News HD".

BVB-Profi Mats Hummels und Union-Angreifer Kruse auf der Liste

Hoffnungen auf einen Olympia-Start dürfen sich aber offenbar die Ex-Nationalspieler Mats Hummels und Max Kruse machen.

Der Dortmunder Hummels, der wie Müller 2014 in Rio Weltmeister wurde und ebenfalls vor zwei Jahren von Bundestrainer Joachim Löw aus der Nationalmannschaft aussortiert wurde, und Union-Profi Kruse verrieten am Mittwochabend in einer Talk-Runde auf der Audio-App Clubhouse, dass sie auf der entsprechenden Liste stünden. Zu beiden Namen äußerte sich der DFB jedoch nicht.

Hummels in Tokio dabei? Zorc reagiert

Am Donnerstagnachmittag bestätigte dann auch BVB-Sportdirektor Michael Zorc, dass Hummels Teil des deutschen Kaders werden könnte. "Sebastian Kehl und ich hatten ein Treffen mit Stefan Kuntz, er hat uns seine Ideen und Vorstellungen unterbreitet", sagte der 58-Jährige auf einer Pressekonferenz: "Das ist eine sehr große Liste. Es ist viel zu früh, Definitives sagen zu können. Eventuell springt Mats ja auch noch auf den EM-Zug auf."

Müller und Hummels waren nach der enttäuschenden WM 2018 von Bundestrainer Joachim Löw aus der Nationalmannschaft aussortiert worden.