Keine Leader, keine Basics, "untrainierbar"? BVB am Pranger

Joachim Bywaletz

Edin Terzic verliert mit dem BVB die Champions-League-Ränge aus den Augen

Mit großen Ambitionen in die Bundesliga-Saison 2020/21 gestartet, ist Borussia Dortmund nach 20 Spieltagen auf dem harten Boden der Realität gelandet: Nach 1:2-Pleite beim SC Freiburg rangiert der BVB nur noch auf Rang sechs der Tabelle, die Teilnahme an der Champions-League-Spielzeit 2021/22 ist ernsthaft in Gefahr. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann findet daher drastische Worte.

"Die ganze Qualität der Mannschaft ist nichts wert, wenn die Einstellung, die Mentalität und der Kopf nicht da sind - da hakt es bei Dortmund", wettert Hamann gegenüber "Sky".

Die "leidige Mentalitätsdebatte" ist beim BVB bei Weitem kein neues Thema, wurde durch den über weite Strecken lustlosen Auftritt im Breisgau aber noch einmal kräftig befeuert. Auch der Trainerwechsel von Lucien Favre zu Edin Terzic brachte keine Besserung.

"Die Dortmunder müssen aufpassen, dass sie nicht untrainierbar werden", folgerte Hamann, der konkretisiert: "Sie haben schon einen Trainer verschlissen und je öfter ich die Mannschaft sehe, desto mehr kriege ich das Gefühl, dass es egal ist, wer sie trainiert."

Dem BVB fehlen die "Basics"

Obwohl Favre mit den Schwarz-Gelben durchaus erfolgreich war, musste der Schweizer im Saisonverlauf seinen Hut nehmen. An seiner fachlichen Kompetenz gab es zwar keine Zweifel, allerdings wurde befürchtet, dass der nach außen oftmals eher reserviert wirkenden Schweizer das Team nicht mehr erreicht. So recht will dieses Kunststück Favres charismatischen Nachfolger Terzic allerdings auch nicht gelingen.

"Der Einsatz und Wille fehlte vor dem ersten Gegentor. Mitspielern zu helfen, zu unterstützen - dass fehlt in der Mannschaft. Andere Mannschaften haben das", beim BVB fehle schlicht die Hierarchie, legte Hamann den Finger in die Wunde. An schnelle Besserung glaubt der 47-Jährige zudem nicht. "Es ist vieles im Argen. Es sind keine kleinen Details, sondern es sind Basics, die beim BVB fehlen", urteilt der ehemalige Mittelfeldspieler.