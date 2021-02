Thuram als Sancho-Nachfolger zum BVB?

Dirk Päffgen via www.imago-images.de

Gladbach-Star Marcus Thuram soll ein Thema beim BVB sein

Marco Rose wird neuer Trainer bei Borussia Dortmund, um Florian Neuhaus ranken sich ebenfalls Gerüchte: Der BVB schaut in diesen Tagen bei Borussia Mönchengladbach ganz genau hin. Gerüchteweise könnte ein weiterer Gladbach-Profi ein Thema in Dortmund werden.

Zufrieden ist beim BVB wohl niemand mit dem Verlauf der aktuellen Saison. Im DFB-Pokal und in der Champions League ist die Borussia zwar noch vertreten. Die erneute Qualifikation für die Königsklasse über die Bundesliga wackelt angesichts von bereits sechs Zählern Rückstand auf Rang vier aber beträchtlich. Kein Wunder also, dass im Sommer (wieder einmal) ein größerer Umbruch ansteht.

Moderieren soll diesen Marco Rose, der seit Kurzem als designierter BVB-Chefcoach ab dem Sommer feststeht. Unklar ist aktuell noch, ob Rose auch Spieler aus Gladbach mit nach Dortmund bringt. Bereits seit längerem wird über ein Interesse der Schwarz-Gelben an Florian Neuhaus spekuliert. Allerdings könnte noch ein weiterer Teamkollege des Nationalspielers ein Thema beim BVB werden: Marcus Thuram.

BVB: Marcus Thuram als Sancho-Nachfolger?

Laut "Bild" sei es zwar "unwahrscheinlich", dass neben Rose weitere Protagonisten der Gladbacher Borussia ihren Weg zur Namenscousine in Westfalen finden. Sollte der BVB aber Jadon Sancho nach der Saison verkaufen, könnte Thuram bei der Nachfolgersuche in den Fokus rücken.

Einerseits gilt Rose als großer Anhänger des 23 Jahre alten französischen Flügelstürmers. Andererseits wäre dieser für Dortmund einigermaßen erschwinglich, da in seinem bis 2023 laufenden Vertrag in Gladbach eine Ausstiegsklausel nebst festgelegter Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro verankert sein soll.

Der "Rheinischen Post" zufolge sei Thuram einem Wechsel womöglich nicht abgeneigt. Roses feststehender Abschied habe ihn "hart getroffen", Rose soll mit den BVB-Bossen bereits über die Personalie gesprochen haben.

Pikant: Thuram hatte am Montag im sozialen Netzwerk Instagram einen Beitrag zum Rose-Wechsel nach Dortmund geliked. Ein weiterer Hinweis darauf, dass ein Transfer nicht ausgeschlossen ist?