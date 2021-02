BVB-Youngster wechselt in die 2. Bundesliga

Thomas Bielefeld via www.imago-images.de

Taylan Duman (l.) verlässt den BVB

Borussia Dortmunds Regionalligamannschaft muss den Abgang eines Leistungsträgers verkraften. Wie am Donnerstag bekannt wurde, wechselt Mittelfeld-Allrounder Taylan Duman im Sommer ablösefrei vom BVB zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

Für die zweite Mannschaft der Westfalen ist der Abgang des 23 Jahre alten Deutsch-Türken ein schwerer Schlag. In der laufenden Regionalliga-Saison sammelte Duman in 19 Einsätzen elf Tore und acht Vorlagen.

Da im Profikader des BVB aktuell jedoch kein Platz für den technisch starken Offensivspieler ist, wagt er ein neues Abenteuer im Frankenland.

"Taylan ist unser Scoutingabteilung in den letzten Monaten äußerst positiv aufgefallen. Er ist einer der herausragenden Spieler in der Regionalliga West und im Mittelfeld flexibel einsetzbar, sowohl im Zentrum als auf den Außenbahnen. Taylan ist mit seinen 23 Jahren in einem guten Alter. Er wollte den nächsten Schritt machen, obwohl ihn Dortmund gern behalten hätte", freut sich FCN-Sportvorstand Dieter Hecking auf den Neuzugang.

Ingo Preuß, sportlicher Leiter der Dortmunder U23, sagte: "Wir haben lange mit ihm darauf hingearbeitet, dass er bei einem attraktiven Traditionsclub landen kann und wünschen ihm weitere so positive Entwicklungsschritte."

ℹ️ Taylan #Duman verlässt im Sommer die #BVBU23 und wechselt zum @1_fc_nuernberg in die zweite Liga. Wir wünschen Dir schon jetzt alles Gute, Taylan! ✊



Zur Meldung 👉 https://t.co/Qr5avyboZu — Borussia Dortmund (@BVB) 18. Februar 2021

Duman war im Januar 2019 von Fortuna Düsseldorf zum BVB gewechselt. Im vorigen Juni stand er im Heimspiel gegen Mainz 05 zum ersten und einzigen Mal im Bundesliga-Kader. Später absolvierte der Allrounder Teile der Sommervorbereitung mit den Profis und kam auch in Testspielen zum Einsatz.

Nun soll der Durchbruch in Nürnberg gelingen. "Ich freue mich, ab Sommer für den Club spielen zu dürfen. Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und mir aufgezeigt, was sie in Zukunft mit dem Club vorhaben. Für mich ist es der genau richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt", betonte Duman.