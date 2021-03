Bayern könnte Tolisso im Sommer loswerden

kolbert-press/Christian Kolbert

Steht Corentin Tolisso beim FC Bayern vor dem Aus?

Als Rekordtransfer und Hoffnungsträger wurde Corentin Tolisso 2017 vom FC Bayern verpflichtet. Doch durchsetzen konnte sich der Franzose beim deutschen Fußball-Rekordmeister auch nach fast vier Jahren nicht. Im Sommer 2022 läuft Tolissos Vertrag aus. Seine Zukunft könnte in Italien liegen.

Nach Informationen von "calciomercato" hat es Juventus Turin auf den 26-Jährigen abgesehen. Es ist wohl nicht das erste Mal, dass Juve die Fühler nach dem französischen Nationalspieler ausstreckt. Schon vor gut einem Jahr meldeten französische Medien, dass Tolisso bei den Bianconeri auf dem Zettel steht.

Nun also erfolgt angeblich ein weiterer Anlauf. Laut dem Bericht ist der Mittelfeldmann mehr als nur ein Plan B. Gut möglich, dass Sportdirektor Fabio Paratici in Kürze Ernst macht, denn beim italienischen Meister steht ein großflächiger Umbau in der Zentrale an.

Beim FC Bayern dürften die Juve-Verantwortlichen mit ihrem Ansinnen auf offene Ohren stoßen. Tolisso, der im Sommer 2017 die damalige Rekordablöse von 41,5 Millionen Euro Ablöse kostete und von FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge als "hochinteressanter Wunschspieler" vorgestellt wurde, gilt seit Längerem als Verkaufskandidat.

FC Bayern: Tolisso erneut verletzt

Formkrisen - in Kombination und Wechselwirkung mit größeren und kleineren Verletzungen - verhinderten bislang den Durchbruch des französischen Weltmeisters

Auch in der laufenden Saison ereilte den Mittelfeldakteur wieder einmal das Verletzungspech. Aufgrund eines Muskelsehnenrisses musste sich Tolisso im Februar einer Operation unterziehen und fällt bis Saisonende aus.

Ob Tolisso also überhaupt noch einmal im Bayern-Trikot auf dem Platz steht, ist fraglich. "Sport1" berichtete zuletzt, dass die Zeichen weiter auf Trennung stehen, auch wenn sein Marktwerkt durch die schwere Verletzung gelitten hat.

Verlängert Tolisso sogar beim FC Bayern?

Letztlich bleibt den Münchnern nach aktuellem Stand ohnehin nichts anderes übrig, als Tolisso nach der aktuellen Saison zu verkaufen, wenn noch eine Ablöse geniert werden soll, da der Vertrag des Mittelfeldspielers ein Jahr später ausläuft.

"Sky" bringt noch eine weitere Variante ins Spiel. Laut dem TV-Sender könnte Tolisso seinen Kontrakt möglicherweise zu deutlich reduzierten Konditionen verlängern mit Vorteilen für beide Seiten: Der Weltmeister könnte sich in Ruhe von seiner Verletzung erholen und einen letzten Angriff in München wagen.

Der FC Bayern hätte im Gegenzug die Möglichkeit, den Franzosen auch noch im Sommer 2022 zu Geld machen zu können. Eines steht jedoch schon fest: wenn sich nichts Grundlegendes mehr ändert, werden die Münchner einen Großteil der damaligen Ablöse von 41,5 Millionen Euro nicht wiedersehen.