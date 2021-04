RB Leipzig bangt gegen Bremen um Poulsen

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Yussuf Poulsen fehlt wohl im Spiel gegen Bremen

Angreifer Yussuf Poulsen wird Fußball-Bundesligist RB Leipzig am Samstag bei Werder Bremen (15:30 Uhr) womöglich fehlen.

Wie die Sachsen am Dienstag mitteilten, kann der 26-Jährige in den kommenden Tagen nur individuell trainieren, ein Einsatz in der Hansestadt sei offen.

Der dänische Nationalspieler war im Topspiel am vergangenen Samstag gegen Bayern München (0:1) in der Schlussphase eingewechselt worden. Nach nur 15 Minuten musste Poulsen das Spielfeld angeschlagen wieder verlassen.