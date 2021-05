Lahm wünscht sich RB-Star beim FC Bayern

O.Behrendt via www.imago-images.de

Dani Olmo (r.) wäre laut Philipp Lahm der perfekte Spieler für den FC Bayern

Philipp Lahm ist bekannt für seine tiefe Verwurzelung beim FC Bayern. Der Abwehrstar fühlt sich dem Rekordmeister nach wie vor verbunden und hat in einem Interview einen Transfertipp für seinen Ex-Klub parat. Ein Starspieler von RB Leipzig hat es ihm besonders angetan.

Zweimal hat sich der FC Bayern bereits bei RB Leipzig bedient. Julian Nagelsmann und Dayot Upamecano werden ab der kommenden Saison für den Bundesliga-Rekordmeister tätig sein. Wildern die Münchner nun bald auch ein drittes Mal beim direkten Ligakonkurrenten?

Ginge es nach Philipp Lahm, definitiv. "Ich würde über Dani Olmo nachdenken", sagte der Weltmeister von 2014 gegenüber "Stadium Astro". "Ein technisch sehr guter Spieler, der die entscheidenden Pässe spielen kann. Ein Spieler, der in Spanien gut ausgebildet wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich bei Bayern sehr gut macht."

Sieben Jahre lernte Olmo das Fußballer-Einmaleins in der weltberühmten Nachwuchsakademie La Masia des FC Barcelona. Nach fünfeinhalb Jahren in Diensten von Dinamo Zagreb zog der spanische Nationalspieler im Januar vergangenen Jahres nach Leipzig weiter.

Nach kurzer Eingewöhnungsphase entfaltete Olmo im Osten Deutschlands sein volles Potenzial. In der laufenden Saison zählt der technisch versierte Mittelfeldspieler starke fünf Tore und zehn Vorlagen in der Meisterschaft.

Dani Olmo käme dem FC Bayern richtig teuer

Nicht verwunderlich wäre also, wenn der FC Bayern Olmo tatsächlich im Fokus hat. Auch Barca ließ den Kontakt zu seinem ehemaligen Schüler angeblich nie abreißen. Ein erneuter Transfer schon in diesem Sommer ist allerdings nahezu ausgeschlossen.

Der 23-Jährige steht am Leipziger Cottaweg noch bis 2024 im Wort, über eine Ausstiegsklausel ist bis heute nichts bekannt geworden. "Olmo geht es in Leipzig gut, alles läuft so, wie es sollte, er ist absolut zufrieden, genauso wie jeder im Klub", sagte Berater Andy Bara im Februar bei "Sportske Novosti".