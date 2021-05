Offiziell: Tim Walter übernimmt den HSV

unknown

Tim Walter trainierte zuletzt den VfB Stuttgart - und übernimmt jetzt den HSV

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat die Verpflichtung von Trainer Tim Walter bestätigt.

Walter unterschrieb einen Vertrag mit zwei Jahren Laufzeit, teilte der HSV mit. Der früher Coach des VfB Stuttgart werde am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz in der Hansestadt vorgestellt, hieß es in dem Statement.

"Wir werden eine Lösung präsentieren, mit der wir langfristig erfolgreich sein wollen", hatte Sport-Vorstand Jonas Boldt zuletzt bei "Sky" gesagt, Walters Verpflichtung aber noch nicht bestätigen wollen. Der 45-Jährige sei jedoch "ein spannender Trainer".

Der HSV war nach der Trennung von Cheftrainer Daniel Thioune auf der Suche nach einem neuen Coach, der den Klub im vierten Anlauf aus der 2. Liga wieder in die Bundesliga zurückführen soll. Auch Christian Titz, Hannes Wolf und Dieter Hecking hatten sich seit 2018 daran versucht und waren wie Thioune letztlich gescheitert.

Führt Tim Walter den HSV zurück in die Bundesliga?

Nach dem letzten Spieltag gegen Eintracht Braunschweig (4:0) war Interimscoach Horst Hrubesch wie vorgesehen auf seinen Posten als Chef des Nachwuchsleistungszentrum zurückgekehrt. Der HSV war aber als Vierter erneut im Aufstiegsrennen gescheitert.

Walter stand zuletzt beim VfB Stuttgart unter Vertrag, ehe er dort im Dezember 2019 seinen Posten vorzeitig räumen musste. Zuvor hatte er ein Jahr erfolgreich bei Holstein Kiel gearbeitet.