Rose stellt langfristigen Haaland-Verbleib in Aussicht

BVB-Star Erling Haaland wird immer wieder bei europäischen Topklubs gehandelt

Die Gerüchte um Erling Haaland von Borussia Dortmund nehmen nicht ab. Im Gegenteil: Die europäischen Topklubs bringen sich beim BVB-Star immer mehr in Stellung. Auch mit dem FC Bayern wurde der 21-Jährige schon in Verbindung gebracht, aus Spanien und England dürfte aber wohl das größte Interesse kommen. Der BVB hat sich indes bereits mehrfach deutlich positioniert.

Update 18.08.2021, 08:17 Uhr

BVB-Trainer Marco Rose kann sich einen Verbleib von Erling Haaland über das Saisonende hinaus vorstellen. "Er hat ja noch einen langfristigen Vertrag bei uns. Nur weil in der Öffentlichkeit permanent davon geredet wird, dass er den BVB im nächsten Sommer verlässt, muss das ja nicht zwangsläufig auch so sein", erklärte Rose der "Sport Bild".

Allerdings ist der junge Norweger europaweit heiß begehrt. "Jeder europäische Spitzenklub wäre ja fast blöd, wenn er Erlings Entwicklung nicht genau verfolgen würde. Alles andere würde mich auch wundern", betonte Rose, "das ist ja schließlich ihr Job."

Der Coach sieht eine Chance auf eine weitere Haaland-Saison in Dortmund, "wenn wir hier eine außergewöhnliche Geschichte schreiben. Ich bin da sehr entspannt."

Update 17.08.2021, 20:19 Uhr

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat einen Wechsel von Torjäger Erling Haaland kurz vor Ende der Transferperiode kategorisch ausgeschlossen.

"Er bleibt auf jeden Fall diese Saison. Was danach ist, wissen wir alle noch nicht", sagte Zorc am Rande des Supercup-Spiels gegen den FC Bayern München bei "Sat.1".

Haaland hatte am Samstag beim Liga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (5:2) mit zwei Toren und drei Vorlagen geglänzt. Der begehrte Mittelstürmer hat beim deutschen Pokalsieger noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, der eine Ausstiegsklausel für 2022 beinhalten soll. Immer wieder ist vom Interesse großer Klubs, speziell aus England, die Rede.

"Er freut sich auch, dass er endlich vor Zuschauern spielen kann. Das war mit ein Grund, warum er zum BVB gewechselt ist. Das hat er sehr vermisst. Man hat am Samstag gesehen, wie er aufblüht, wenn er die Interaktion mit dem Publikum hat. Da freuen wir uns noch auf schöne Spiele", fügte Zorc hinzu.

Update 17.08.2021, 14:35 Uhr

Am Dienstagabend trifft Erling Haaland mit Borussia Dortmund im Supercup auf den FC Bayern. Dabei wird besonders das Duell mit Robert Lewandowski mit Spannung erwartet. Durch seine starken Leitungen im BVB-Trikot wird Haaland schon jetzt oft mit dem Bayern-Torjäger verglichen.

Laut dem ehemaligen Angreifer Jan Aage Fjörtoft ist der 21-Jährige von der Gegenüberstellung mit dem Polen geschmeichelt.

"Er freut sich nur in der gleichen Höhe mit Robert Lewandowski genannt zu werden", verriet der Norweger gegenüber "Sky und fügte an": "Er hat seine Zeit noch vor sich. Wie er die ersten beiden Saisonspiele herumgelaufen ist und wie er Tore assistiert ist unglaublich." Nach Fjörtofts Einschätzung sei Haaland ein "Weltstar in making".

Update 17.08.2021, 07:39 Uhr

Erling Haaland wird Borussia Dortmund in diesem Sommer aller Voraussicht nach nicht verlassen. Doch 2022 kann der Angreifer, dessen Vertrag bis 2024 datiert ist, den BVB aufgrund einer Ausstiegsklausel vorzeitig verlassen.

Bislang wurde über eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro berichtet. Allerdings könnte der BVB durch einen Abgang des 21-Jährigen wohl doch einen höheren Betrag kassieren. Das berichtet "Sport1".

Demzufolge kann die Summe - je nach Erfolgen - noch auf bis zu 90 Millionen Euro ansteigen. Nähere Details nennt der TV-Sender nicht.

In der laufenden Transferperiode könnten die Schwarz-Gelben mit einem Verkauf deutlich mehr Geld kassieren. Schließlich wird Haalands Marktwert auf rund 130 Millionen Euro beziffert. Jedoch erklärten die BVB-Verantwortlichen in den vergangenen Wochen mehrfach, dass ein Abgang des Norwegers nicht zur Debatte stehen würde.

Update 15.08.2021, 14:45 Uhr

Mit seinen starken Auftritten hat sich Erling Haaland in den Fokus sämtlicher Topvereine gespielt. Im kommenden Sommer kann der Angreifer den BVB für eine kolportierte Ablösesumme von 75 Millionen Euro verlassen. Doch laut dem ehemaligen Frankfurt-Manager Heribert Bruchhagen ist ein Abschied des Norwegers noch nicht sicher.

So sieht der 72-Jährige eine echte Chance, dass Haaland über 2022 hinaus bei den Schwarz-Gelben bleibt. "Wenn Dortmund mal wieder ein volles Stadion mit 80.000 Leuten anbieten kann, wenn es gelingt mit dem FC Bayern um die deutsche Meisterschaft zu spielen (...), dann ist es nicht zwangsläufig so, dass er Dortmund in einem Jahr verlassen wird", sagte Bruchhagen bei "Sky".

Beim BVB herrsche "eine tolle Atmosphäre", argumentierte der Ex-Funktionär weiter. "Wie man sieht, fühlt er sich wohl. Er ist dann 22 Jahre. Das ist alles noch ein bisschen früh", meinte Bruchhagen, für den Haalands Zukunft weiter offen ist.

Update 12.08.2021, 12:44 Uhr

Borussia Dortmund hat im Sommer 2021 mehrfach vollkommen eindeutig klargestellt, dass Erling Haaland auch 2021/22 für den BVB auflaufen wird. Diese klare Haltung soll aber angeblich noch einmal auf die Probe gestellt werden.

Laut "Spox" und "Goal" wird Real Madrid Dortmunds Transfer-Veto mit einem "verrückten" Angebot auf die Probe stellen. Kontakt sollen die Madrilenen bereits im Juli mit den Dortmundern aufgenommen haben, mit einer grundsätzlichen Anfrage für Haaland allerdings abgeblitzt sein.

Aufgrund der guten Beziehungen zwischen BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und Real-Präsident Florentino Pérez, so der Bericht, soll man die Hoffnungen aber noch nicht gänzlich aufgegeben haben. Eine Offerte soll für Ende August geplant sein und Dortmund ins Wanken bringen.

Update 11.08.2021, 14:31 Uhr

Bislang galt es als ausgeschlossen, dass der FC Bayern noch in diesem Sommer einen Anlauf startet, Erling Haaland vom BVB loszueisen. Einerseits, da mit Robert Lewandowski bereits ein nicht zu verdrängender Weltklasse-Stürmer im Kader der Münchner steht, andererseits, weil selbst der Rekordmeister derzeit nicht in der Lage ist, 175 Millionen Euro zu zahlen.

Dennoch behauptet das Portal "diariogol", dass der FC Bayern möglichst bald Nägel mit Köpfen machen will. Der deutsche Branchenprimus sei im Poker um Haaland aktuell in der Pole Position und bemühe sich gar, noch bis zum Deadline Day zu einer Einigung zu kommen. Ein Grund dafür sei, dass die Konkurrenz nicht kleiner werde.

Sollte es doch erst 2022 zu einem Wechsel kommen, könnten indes deutlich mehr als die zuletzt kolportierten 75 Millionen Euro fällig werden. Trotz Ausstiegsklausel werde ein Wettbieten erwartet, heißt es.

Update 10.08.2021, 07:49 Uhr

Nachdem Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt die Gerüchte über einen möglichen Wechsel von BVB-Angreifer Erling Haaland zum FC Bayern angeheizt hat, nehmen die Spekulationen nun weiter zu.

Wie "Sky" berichtet, hat der Rekordmeister Haaland für den kommenden Sommer auf dem Zettel. Demnach wird der Norweger 2022 "definitiv wechseln" und wäre dann dank einer Ausstiegsklausel für 75 Millionen Euro erhältlich.

Allerdings soll ein Transfer zum FC Bayern unwahrscheinlich sein. Schließlich können die Münchner bei den Gehältern nicht mit anderen europäischen Spitzenklubs mithalten.

Update 08.08.2021, 12:31 Uhr

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat Gerüchte bezüglich eines nach wie vor vorhandenen Interesses des Rekordmeisters an Erling Haaland befeuert.

"Das ist ein Top-Spieler, auch ein super Junge, wie ich höre. Da schaut man hin, aber er ist ein Dortmund-Spieler. 60 Tore in 60 Spielen. Da muss man hinschauen, sonst wären wir ja Vollamateure", sagte der Ex-Profi im Doppelpass bei "Sport1" am Sonntag. Mehr dazu hier!

Update 08.08.2021, 07:54 Uhr

BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hat einen Abgang von Stürmer Erling Haaland bei Borussia Dortmund in diesem Sommer erneut ausgeschlossen.

Auf die Frage von "Sky", ob es ein Szenario geben könnte, bei dem der BVB in diesem Sommer schwach werde, sagte der ehemalige Profi: "Nein! Welches Szenario sollte denn kommen? Wir haben uns klar festgelegt." Über den 21 Jahre alten Norweger, der für Dortmund 60 Tore in den ersten 60 Pflichtspielen erzielte, hatte es in diesem Sommer immer wieder Transfergerüchte gegeben.

Beim souveränen 3:0-Sieg zum Start in den DFB-Pokal erzielte Haaland am Samstagabend alle drei Tore gegen Drittligist SV Wehen Wiesbaden. "Erling fühlt sich super wohl bei uns, er will mit dieser Mannschaft etwas erreichen - und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass er weg will", fügte Kehl an. Dortmund hat in diesem Sommer bereits Jadon Sancho an Manchester United verloren. Als Ersatz kam der Niederländer Donyell Malen, der am Samstagabend eingewechselt wurde und direkt mit Haaland kombinierte.

Update 08.08.2021, 01:11 Uhr

Um den Abschied von Lionel Messi vom FC Barcelona abzumildern, soll sich Barca-Präsident Joan Laporta derzeit intensiv mit einem Kauf von Erling Haaland von Borussia Dortmund auseinandersetzen. Das berichtet "Diario Gol".

Demnach wäre ein Wechsel des Norwegers zu den Katalanen ausgeschlossen gewesen, hätte Messi einen neuen Vertrag bei seinem Herzensklub unterschrieben. Mit dem enormen Gehalt, das durch das Aus des Argentiniers nun allerdings frei wird, soll Haaland wieder in den Fokus gerückt sein.

Um dem Youngster klar zu machen, welche Rolle er künftig in Barcelona spielen soll und ihm einen Wechsel schmackhaft zu machen, soll Laporta Haaland sogar Messis Rückennummer zehn offerieren.

Dennoch erscheint es derzeit beinahe ausgeschlossen, dass der BVB Haaland in diesem Sommer ziehen lässt. Nach seiner Drei-Tore-Gala im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden betonte der Angreifer zudem, er sei froh Teil der Borussia zu sein.

Update 04.08.2021, 09:36 Uhr

Über ein offizielles Angebot des FC Chelsea für Erling Haaland ist bisher nichts bekanntgeworden. Das hat es aber offenbar am Donnerstag vergangener Woche tatsächlich gegeben.

Zumindest berichtet Alfredo Pedullà von dem Versuch der Blues. Der italienische Transferexperte taxiert die Londoner Offerte auf 130 Millionen Euro.

Der BVB weigere sich aber weiterhin, Haaland in diesem Sommer zu veräußern und habe das den Chelsea-Funktionären auch so mitgeteilt.

Haaland soll mit Chelsea und Real Madrid laut Pedullà eine "Gehaltsvereinbarung" haben. Der BVB rückt von seinem Standpunkt aber nicht ab.

Giovedi scorso tentativo #Chelsea per #Halland: offerti 130 milioni. Poche ore dopo il ds #Dortmund ha ribadito: “Non lo cediamo”. Oggi il #Borussia preferisce perderlo con la clausola da 75 tra un anno. Oggi è così — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) 3. August 2021

Update 02.08.2021, 09:17 Uhr

Borussia Dortmund wird Erling Haaland in diesem Sommer nicht verkaufen. Dieser Umstand hält die europäischen Topklubs aber nicht davon ab, sich bereits für das kommende Jahr in Stellung zu bringen.

Schließlich kann der Angreifer den BVB 2022 durch eine Ausstiegsklausel verlassen und für eine kolportierte Summe von 75 Millionen Euro wechseln.

Auch Manchester United soll weiter auf eine Verpflichtung des Torjägers hoffen und sich gegenüber der Konkurrenz im Vorteil wähnen. Das berichtet der "Daily Star". Demzufolge glaubt der englische Rekordmeister, dass die Vertragsverlängerung von Trainer Ole Gunnar Solskjaer ein entscheidender Faktor werden könnte.

Der 48-Jährige hatte bei den Red Devils zuletzt ein neues Arbeitspapier bis 2024 unterzeichnet. Solskjaer und Haaland kennen sich aus ihrer Heimat. Zwischen 2017 und 2018 arbeiteten die Norweger gemeinsam bei Molde FK, wo Haaland einst sein Profidebüt feierte.

Update 30.07.2021, 09:56 Uhr

Michael Zorc hat die wochenlangen Spekulationen über einen drohenden Vereinswechsel des Dortmunder Torjägers Erling Haaland als "heiße Luft" bezeichnet.

Damit reagierte der BVB-Sportdirektor auf eine angebliche Mega-Offerte des FC Chelsea für den 21 Jahre alten Norweger in Höhe von 175 Millionen Euro.

"Dieses Angebot ist nicht da und wird auch nicht erwartet. Als diese Zahlen medial kursierten, haben wahrscheinlich einige Protagonisten noch von der Super League geträumt. Wir müssen Erling nicht verkaufen", sagte Zorc in einem Interview der "Deutschen Presse-Agentur" ungeachtet der durch die Corona-Krise verursachten finanziellen hohen Verluste.

Update 30.07.2021, 08:50 Uhr

Borussia Dortmund hatte dem FC Chelsea immer wieder öffentlich deutlich gemacht, im Werben um Erling Haaland zumindest in diesem Sommer keine Chance zu haben. Womöglich nimmt die Story aber noch mal an Fahrt auf.

Grund hierfür ist die Abfuhr, die Romelu Lukaku den Blues erteilt haben soll. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, sind die Londoner mit einer konkreten Offerte beim Starstürmer von Inter Mailand vorstellig geworden.

Chelsea soll vor allem mit einem hohen Gehalt gelockt haben, das allerdings nicht näher beziffert wird. Lukaku hat allerdings kein Interesse daran, zukünftig für den Champions-League-Sieger zu spielen.

Nach der Lukaku-Absage könnte schon bald der Lichtkegel wieder auf Haaland fallen. Medienberichten zufolge war Chelsea kurzzeitig bereit, bis zu 175 Millionen Euro für den BVB-Superstar zu bieten.

Update 29.07.2021, 01:32 Uhr

Kein Tag vergeht ohne neue Gerüchte um einen möglichen Sommerwechsel von BVB-Torjäger Erling Haaland. Für Klubboss Hans-Joachim Watzke steht jedoch fest, dass der Norweger die kommende Saison beim Pokalsieger verbringen wird.

"Erling Haaland wird nächstes Jahr hier spielen", stellte der 62-Jährige laut "Bild" im Dortmunder Trainingslager in Bad Ragaz klar. Sein letztes Wort?

Update 28.07.2021, 01:45 Uhr

Für Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB, spricht derzeit nahezu nichts für einen Abschied von Erling Haaland noch in diesem Sommer.

"Ich erlebe Erling weiterhin extrem engagiert. Er versprüht unglaublich viel Energie und hat richtig Bock auf die Saison beim BVB. Erling hat vor wenigen Wochen seinen ersten Titel mit Borussia Dortmund geholt. Ich glaube, dass ihn das zusätzlich inspiriert und anspornt", erklärte der Ex-Profi im "Bild"-Interview.

Kehl weiter: "In den Gesprächen mit Mino Raiola rund um den Malen-Transfer hatte ich nicht das Gefühl, dass wir uns wegen Erling noch einmal zeitnah zusammensetzen müssten. Und wir haben schon 1000 Mal betont, dass wir ihn nicht abgeben möchten."

Er sei "überzeugt, dass Borussia Dortmund in der kommenden Saison ein fantastischer Verein für ihn sein wird, um sich weiterzuentwickeln".

Mit den ständigen Gerüchten um einen möglichen Haaland-Abgang hat sich Kehl längst arrangiert. "Aki, Michael und ich schmunzeln mittlerweile drüber", verriet der 41-Jährige und ergänzte: "Das war im vergangenen Jahr bei Jadon Sancho ja bis zum letzten Tag der Transferperiode ganz genauso. Der Ausgang ist bekannt." Dann schickte Kehl noch eine kleine Warnung an die Konkurrenz: "Will sagen: Es sollte uns niemand unterschätzen."

Update 27.07.2021, 20:00 Uhr

Stürmer-Star Erling Haaland von Borussia Dortmund hat sich durchaus kritisch zu den Transfer-Gerüchten um seine Person geäußert. Zudem sprach der Angreifer des BVB über Sommer-Neuzugang Donyell Malen - und war zu Scherzen aufgelegt.

Erling Haaland zählt zu den begehrtesten Spielern Europas, längst haben sämtliche Top-Klubs Interesse am Norweger bekundet. Medienberichten zufolge bastelt der FC Chelsea gar an einem 175 Millionen Euro schweren Deal für den Linksfuß.

Haaland selbst sieht derartige Summen kritisch, wie er am Dienstag im Rahmen einer Medienrunde hervorhob. "Ich bin ein normaler Mensch. Das ist eine Menge Geld für eine Person. Ich hoffe, da ist nichts dran."

Er habe bis vor kurzem "einen Monat lang" nicht mit seinem Agenten gesprochen. Das sei in Indiz, so Haaland, dass ihn die brodelnde Gerüchteküche kalt ließe. Der Vertrag des Angreifers in Dortmund läuft noch bis 2024. Zudem "genieße" er seine Zeit in Dortmund. "Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen."

Update 27.07.2021, 13:05 Uhr

Ein Haaland-Abschied vom BVB im Sommer 2021? Ausgeschlossen! Oder? Klub-Berater Matthias Sammer sieht bei einem möglichen Angebot für den Superstar sehrwohl eine Schmerzgrenze, bei der der Verein handeln müsste.

Diese Grenze ist für den Ex-Profi erreicht, wenn "ein Verrückter" komme und 200 Millionen Euro biete, wie er bei einer Amazon-Pressekonferenz in München sagte. "Wie soll ich das den Aktionären erklären", lautete seine rhetorische Frage zum Ausschlagen einer solchen Summe.

Er gehe aber davon aus, dass der norwegische Stürmer bleibe. "So ist es besprochen", sagte der 53-Jährige, der seit 2018 als externer Berater des börsennotierten BVB arbeitet.

Update 26.07.2021, 08:08 Uhr

Mit Jadon Sancho hat Manchester United in diesem Sommer bereits einen Star von Borussia Dortmund verpflichtet. Offenbar hofft der englische Rekordmeister auch weiterhin auf einen Transfer von Angreifer Erling Haaland.

Laut "Mundo Deportivo" denkt Manchester United über ein mögliches Tauschangebot nach. Demnach könnten die Red Devils dem Revierklub Anthony Martial plus einen zusätzlichen Millionenbetrag für Haaland anbieten.

Der BVB wurde schon in der Vergangenheit mit dem 25-jährigen Franzosen in Verbindung gebracht. Ob Martial die Schwarz-Gelben im Transferpoker um Haaland zum Umdenken bringt, darf allerdings bezweifelt werden.

Update 19.07.2021, 13:12 Uhr

Der FC Chelsea soll Erling Haaland zu seinem Top-Transferziel in diesem Sommer auserkoren haben. Die Verantwortlichen der Blues verwundert die Berichterstattung der vergangenen Tage aber offenbar.

Die Meldungen aus der jüngsten Zeit hätten die Chelsea-Macher "überrascht", schreibt "The Athletic". Grund hierfür seien Texte, in denen Stand, dass ein Angebot von rund 175 Millionen Euro ausreichen würde, um Haaland von Borussia Dortmund weglotsen zu können.

An der Stamford Bridge gehe man vielmehr davon aus, dass der BVB keinerlei Bereitschaft signalisiert, Haaland noch in den kommenden Wochen abzugeben.