Nagelsmann zur Bayern-Pleite: "Grundsätzlich gut, aber ..."

Julian Nagelsmann und der FC Bayern verloren auch die Partie gegen Gladbach

Der FC Bayern ist auch im dritten Testspiel unter Julian Nagelsmann ohne Sieg geblieben. Am Mittwoch unterlag der Rekordmeister Borussia Mönchengladbach nach ansprechender erster Halbzeit am Ende mit 0:2. Nach dem Spiel stand der Trainer der Münchner Rede und Antwort:

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München) ...

... über das Spiel: "Hauptaugenmerk war, dass wir höher und besser verteidigen als in den letzten beiden Testspielen. Das war grundsätzlich gut. Was ein bisschen gefehlt hat, war die Torgefährlichkeit aus dem Spiel heraus. Da waren wir nicht so aktiv im letzten Drittel. Wir waren in der ersten Halbzeit besser, Anfang der zweiten Halbzeit hatten wir noch ganz gute Umschaltmomente. Dann bekommen wir das 1:0 nach einem eigenen Ballgewinn. Beim zweiten Tor verteidigen wir den zweiten Pfosten bei einer Standardsituation nicht gut."

... über die Kader-Größe: "Die Statistik der letzten Jahre zeigt, dass 14, 15 Spieler bei den meisten Klubs 90 Prozent der Spielzeit kriegen. Das heißt nicht, dass man nur 14 braucht. Du kannst auch mehr haben, dann ist einfach das handeln ein bisschen komplizierter. Du musst mehr Entscheidungen treffen, die nicht jeder Spieler begrüßt."

... über die Situation in der Innenverteidigung: "Upamecano und Tanguy sind die beiden, die jetzt da waren. Ich finde, sie haben eine gute Entwicklung genommen, haben sich beide in den Testspielen gesteigert und machen einen guten Eindruck. Jetzt kommt Niklas Süle zurück und wir haben schon zwei, drei Optionen. Es ist noch keine Entscheidung gefallen [wer am ersten Spieltag spielen wird]."

... über Serge Gnabry: "Er macht einen gelösten Eindruck. Ich kenne ihn schon lange, er hat sich nicht verändert. Er macht nicht den Eindruck, als ob er von der EM noch geknickt ist. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass man die Spieler von der EM aufbauen muss. Gnabrys erste 30 Minuten waren ok. Es war wertvoll, dass er nach den zwei, drei Tagen schon Minuten sammeln konnte."

Nagelsmann fürchtet Startprobleme des FC Bayern

... über Michael Cuisance und Joshua Zirkzee: "Das sind beides junge Kerle, die keine leichte Situation bei ihren Leihstationen hatten. Dann kommen sie zurück und haben den Druck, weil sie um mehr Minuten und eine bessere Ausgangsposition spielen. Das musst du erstmal alles verarbeiten. Dann gab es bei Josh noch ein anderes Thema. Das ist auch nicht einfach, damit umzugehen. Jeder weiß, dass die Jungs noch Entwicklungspotenzial haben. Das versuchen wir, im täglichen Training rauszukitzeln."

... über die EM-Rückkehrer: "Geplant ist, dass alle Spieler, die zurückkommen, am Samstag [gegen Neapel] mindestens 45 Minuten spielen, um vor dem ersten Pflichtspiel in Bremen Rhythmus zu bekommen. Wir werden uns auch über den Ligaalltag entwickeln müssen. Wir haben nicht die Zeit, alle Inhalte vor den ersten Spielen durchzugehen. Das wird zwischen den Spielen passieren müssen. Es kann schon sein, dass das ein oder andere Spiele nicht so flüssig läuft. Aber da sind wir nicht der einzige Verein. Es wird Zeit brauchen, bis sich was findet."

... über die Testspielergebnisse: "Ich hätte schon gehofft, dass wir ein Spiel gewinnen. Grundsätzlich gewinne ich lieber. Das ist in Testspielen wie in Pflichtspielen so."