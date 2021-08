HSV-Talent Onana wechselt zum französischen Meister

CB via www.imago-images.de

Amadou Onana wechselt vom HSV zum OSC Lille

Der Wechsel von Fußball-Profi Amadou Onana vom Zweitligisten Hamburger SV zum OSC Lille ist perfekt.

Der französische Meister vermeldete die Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers. Der 19 Jahre alte Belgier hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben.

👀 𝙉𝙚𝙬 𝘿𝙤𝙜𝙪𝙚 𝙞𝙣 𝙏𝙤𝙬𝙣



We’re pleased to announce the signing of midfielder 𝐀𝐦𝐚𝐝𝐨𝐮 𝐎𝐧𝐚𝐧𝐚! 🙌#MercatoLOSC w/ @NBFootball #WelcomeOnana pic.twitter.com/cwwgM92FEF — LOSC Lille EN (@LOSC_EN) 5. August 2021

Über Onanas Wechsel war schon seit Tagen berichtet worden. Als Ablöse standen zuletzt sieben Millionen Euro im Raum. Diese Summe kann sich durch Boni und eine HSV-Beteiligung bei einem Weiterverkauf noch erhöhen.

Onana fiebert seinen neuen Aufgaben entgegen: "Es ist der Traum eines jeden jungen Spielers, in der Ligue 1 zu spielen, in einem Traditionsverein wie LOSC, dem amtierenden französischen Meister, der an der Champions League teilnehmen wird. Das sind magische Momente. Allein der Gedanke, die Hymne zu hören, lässt mich erschaudern. Was kann man sich mehr wünschen?"