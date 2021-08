Schalke verleiht Matondo nach Belgien

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Rabbi Matono verlässt den FC Schalke 04 erneut

Der FC Schalke 04 und Rabbi Matondo gehen getrennte Wege - zumindest in der Spielzeit 2021/2022. Wie die Königsblauen am Montag bekanntgaben, wird der 20-Jährige an Cercle Brügge verliehen. Die Belgier verfügen zudem über eine Kaufoption.

"Als die Anfrage kam, waren wir uns mit Rabbi und seinen Beratern schnell einig, dass ein Wechsel die beste Lösung für alle Beteiligten darstellt. Wir wünschen ihm für das kommenden Jahr sportlich wie privat alles Gute", erklärte Sportdirektor Rouven Schröder.

Rabbi #Matondo läuft in der Saison 2021/2022 auf Leihbasis für @cercleofficial auf. Der #S04 und der belgische Erstligist haben zudem eine Kaufoption vereinbart.



Viel Erfolg in Brügge, @rabbi_matondo ✊



Die Meldung zum Wechsel gibt es auf https://t.co/tgdrSrMRHZ ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) 9. August 2021

Matondos Vertrag in Gelsenkirchen ist noch bis 2023 datiert. Der Waliser war schon in der vergangenen Bundesliga-Rückserie verliehen und bestritt in 2020/2021 insgesamt elf Pflichtspiele für den englischen Zweitligisten Stoke City.