Pressestimmen zur BVB-Gala: "Haaland ist eine Bestie"

Revierfoto via www.imago-images.de

BVB-Star Erling Haaland überragte gegen Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund hat Eintracht Frankfurt am ersten Bundesliga-Spieltag keine Chance gelassen und verdient mit 5:2 gewonnen. Dabei brillierte besonders BVB-Angreifer Erling Haaland mit fünf Scorerpunkten. Kein Wunder, dass der Norweger für seine Gala-Vorstellung von den Medien gefeiert wird. Die Pressestimmen:

Deutschland

Der Spiegel: "Manege frei. Jetzt legt er die Bälle auch noch auf: Erling Haaland zeigte gegen Eintracht Frankfurt, dass er für die Bundesliga so wichtig ist wie für seinen BVB. Auch Marco Reus brillierte – und feierte ein Tor-Jubiläum."

Süddeutsche Zeitung: "Haaland überall. Dortmunds Ausnahmespieler Erling Haaland ist beim 5:2 gegen Frankfurt an allen BVB-Toren beteiligt. Der 21-Jährige schraubt seine Werte als Torjäger in schwindelerregende Höhen."

ntv: "Gnadenloser BVB startet mit Torfestival. Der neue Trainer Marco Rose startet mit Borussia Dortmund überaus erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison: Mit einem Kantersieg gegen den Europa-League-Starter Eintracht Frankfurt. Torjäger Erling Haaland glänzt vor allem als Vorbereiter."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Dortmund spürt die alte Magie dank Haaland. Erstmals seit Beginn der Pandemie entsteht im Stadion des BVB wieder eine richtig intensive Stimmung. Beim 5:2-Sieg über Frankfurt zum Start ragt Erling Haaland heraus. Doch es gibt auch Schwächen."

Ruhr Nachrichten: "Mehr Tore als Spiele für den BVB: Erling Haaland zaubert gegen Frankfurt. Bei Erling Haaland gehen einem die Superlative aus. Der Norweger ist beim 5:2 gegen Frankfurt an allen BVB-Treffern beteiligt und hat nun mehr Tore als Spiele für Borussia Dortmund auf dem Konto."

RTL: "Haaland holt den Hammer raus. Borussia Dortmund ist jetzt schon ganz balla-balla! Denn der BVB startet erfolgreich in die Mission Meistertitel und ist nun heiß auf die Bayern im Supercup. Im ersten Bundesliga-Spiel der Saison 21/22 besiegt der Ruhrpott-Club Eintracht Frankfurt deutlich mit 5:2 (3:1). Mann der Partie ist Sturmtank Erling Haaland. Er war an allen fünf Toren beteiligt."

kicker: "5:2! BVB siegt dank Haaland-Show gegen Frankfurt. Dortmund ist mit einem 5:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt und damit optimal in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Die Hessen, die die zweite Pflichtspielniederlage in Folge einstecken mussten, bekamen vor allem BVB-Angreifer Haaland gar nicht in den Griff."

Hessenschau: "Eintracht Frankfurt ist zum Saisonauftakt bei Borussia Dortmund nach allen Regeln der Kunst unter die Räder gekommen. Mit dem 2:5 beim BVB waren die schwachen Hessen noch gut bedient."

England

BBC: "Erling Haaland traf doppelt und assistierte zwei weitere Tore, als Borussia Dortmund beim Bundesliga-Auftakt Eintracht Frankfurt überrannte."

Evening Standard: "Erling Haaland liefert mit zwei Toren und drei Assists bei Borussia Dortmunds Bundesliga-Auftakt eine pünktliche Transfer-Erinnerung."

Daily Star: "Erling Haaland erzielt zwei Tore und assistiert zwei weitere in einer klaren Botschaft in Richtung Premier League. Erling Haaland ist abermals ein Gesprächsthema auf dem Transfermarkt und zieht das Interesse großer Klubs auf sich, aber das hat ihn nicht daran gehindert, das Tornetz zu finden."

Spanien

AS: "Haaland ist eine Bestie. Der norwegische Angreifer bleibt in Deutschland nicht zu stoppen. An diesem Samstag hat er einen neuen Beweis geliefert. Er erzielte bei Dortmunds Sieg zum Bundesliga-Auftakt zwei Tore und lieferte zudem drei Vorlagen."

Marca: "Begeisternder Haaland führt Dortmunds Prügel für Eintracht Frankfurt an. Erling Haaland liefert eine Show für Borussia Dortmunds Fans, die in den Signal Iduna Park zurückkehrten."

El Mundo Deportivo: "5:2: Haaland zerstört die Eintracht mit einem Doppelpack und zwei Assists."