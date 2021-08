Bayern-Interesse an Bellerín? Das ist dran

John Walton via www.imago-images.de

Héctor Bellerín steht wohl nicht auf dem Zettel des FC Bayern

Zuletzt wurde Héctor Bellerín vom FC Arsenal mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Doch wirklich heiß werden die Gerüchte wohl nicht.

Wie "Sky" in der Sendung "Transfer Update - die Show" berichtet, haben die Münchner kein Interesse an dem 26 Jahre alten Spanier. Demnach hat es auch weder Kontakt zu Bellerín noch zu den Gunners gegeben.

Bellerín strebe aber nach wie vor einen Abschied vom FC Arsenal an. Wohin es den Rechtsverteidiger, der noch ein bis 2023 gültiges Arbeitspapier besitzt, zieht, ist allerdings noch unklar.

Der englische Podcaster und Transferexperte John Collins sowie das italienische Portal "Calciomercato" hatten zuletzt über ein mögliches Tauschgeschäft mit Bayern-Spieler Corentin Tolisso und Bellerín berichtet.

Doch auch Tolisso wird seinen Klub wohl eher nicht verlassen. Nach Informationen von "Sky" ist der Franzose weiter ein Kandidat, der dem FC Bayern durch einen Transfer in diesem Sommer Geld in die wegen der Corona-Krise nicht mehr prall gefüllten Kassen spülen soll. Die Münchner könnten dann ihrerseits noch einmal auf dem Spielermarkt tätig werden.

Das Problem: Dem TV-Sender zufolge will Tolisso den Klub gar nicht verlassen. Das sei aus seinem Umfeld sowie von seinen Beratern zu hören. Diese schielen stattdessen auf einen ablösefreien Wechsel im kommenden Sommer, wenn der Vertrag ihres Klienten in München ausläuft, heißt es - womöglich auch, weil Tolisso dann ein ordentliches Handgeld von seinem neuen Arbeitgeber einstreichen könnte.

Bellerín ist Rechtsverteidiger und ist bereits seit sieben Jahren Stammspieler beim FC Arsenal. Die Gunners traten zuletzt sportlich allerdings extrem auf der Stelle, schlossen die zurückliegende Spielzeit in der Premier League lediglich als Tabellenachter ab. Auch der Auftakt in die neue Saison ging vollends daneben, unterlagen die Londoner am Freitagabend doch mit 0:2 beim FC Brentford. Bellerín saß in dieser Partie über 90 Minuten nur auf der Bank.