Eintracht Frankfurt jagt Premier-League-Duo

Jeremy Landey via www.imago-images.de

Eintracht Frankfurt ist angeblich an Arsenals Lucas Torreira interessiert

Der Holperstart von Eintracht Frankfurt in die neue Bundesligasaison hat offenbart, dass der Kader womöglich noch die ein oder andere Aufbesserung benötigt. Das denken wohl auch die Verantwortlichen, die sich weiter nach Neuverpflichtungen umsehen. In der Premier League sollen sie jetzt fündig geworden sein.

Italienischen Medien zufolge hat Eintracht Frankfurt zwei Spieler aus der englischen Premier League im Visier, für einen davon sollen die Hessen sogar schon ein Angebot abgegeben haben.

Einer der besagten Spieler ist laut "Sky Italia" Malang Sarr vom FC Chelsea. Der 22-jährige Abwehrspieler wurde im Sommer 2020 von den Blues verpflichtet, in der vergangenen Saison aber bereits an den FC Porto ausgeliehen. Und auch in diesem Jahr sucht der Tuchel-Klub nach einem Abnehmer für Sarr, der es im letzten Jahr auch auf den Wunschzettel des BVB geschafft haben soll.

Frankfurts Chancen auf Sarr scheinen aber eher gering zu sein, denn der Spieler verhandelt dem Bericht zufolge schon mit dem italienischen Erstligisten FC Bologna. Die Gespräche sind angeblich schon weit fortgeschritten. Lediglich Einzelheiten gebe es noch zu klären, heißt es.

Eintracht Frankfurt gibt Angebot für Arsenal-Star ab

Deutlich besser sind womöglich die Frankfurter Chancen auf Arsenal-Profi Lucas Torreira. Der Mittelfeldspieler steht nach einer einjährigen Leihe zu Atlético Madrid ebenfalls zum Verkauf. Für den 25-jährigen Mittelfeldspieler sollen die Hessen sogar schon ein Angebot abgegeben. Das will das Portal "calciomercato" erfahren haben. Über die Höhe der Offerte ist nichts bekannt.

Der Haken: Torreira soll zu einem Wechsel in die italienische Serie A tendieren. Dort wurden dem AC Florenz und Lazio Rom Interesse nachgesagt. Dennoch dürfen sich die Hessen angeblich noch Hoffnungen auf eine Zusage machen.