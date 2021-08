Wechsel ohne Ablöse: Mascarell zieht nach Spanien

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Omar Mascarell verlässt den FC Schalke

Der FC Schalke 04 und Omar Mascarell gehen getrennte Wege. Der Revierklub gab am Montagnachmittag die Auflösung des Vertrags bekannt. Neuer Klub des Spaniers ist LaLiga-Vertreter FC Elche.

Nach dem Abgang von Matija Nastasic hat der FC Schalke 04 den nächsten Top-Verdiener ziehen lassen. "Für Omar gilt letztlich dasselbe wie für Matija Nastasic und andere Spieler, die Verträge mit einem gewissen finanziellen Volumen besitzen, nämlich dass sie keine Zukunft in der 2. Bundesliga haben", teilte S04-Sportdirektor Rouven Schröder mit.

"Trotz dieser schwierigen Situation hat er sich in den vergangenen Wochen sehr professionell verhalten und die Mannschaft so gut er konnte unterstützt", so Schröder. Der Klub wünsche dem 28-Jährigen "für seine private und sportliche Zukunft alles Gute".

Der #S04 hat sich mit @Omarmascarell39 über die sofortige Auflösung seines ursprünglich bis zum Ende der Saison 2021/2022 gültigen Vertrages geeinigt.



Wir wünschen dir für deine weitere Zukunft alles Gute, Omar! 👋🏽 — FC Schalke 04 (@s04) 23. August 2021

Mascarells Arbeitspapier auf Schalke wäre ohnehin im kommenden Sommer ausgelaufen. Über die Modalitäten der Vertragsauflösung vereinbarte der Zweitligist mit allen Parteien Stillschweigen. Somit wechselt Mascarell ohne Ablöse nach Spanien, die Knappen sparen letztlich "nur" dessen Gehalt ein, das zwischen vier und fünf Millionen Euro pro Jahr betragen haben soll.

Omar Mascarell beim FC Schalke 04 zwischenzeitlich Kapitän

Mascarell war 2018 für zehn Millionen Euro von Real Madrid zum FC Schalke gewechselt. Zuvor hatte er zwei Jahre als Leihspieler bei Eintracht Frankfurt überzeugt. In Gelsenkirchen konnte der Sechser allerdings nie an seine starken Leistungen am Main anknüpfen.

Obwohl er zwischenzeitlich sogar Kapitän der Königsblauen war, zählte er letztendlich doch zu den vielen teuren Enttäuschungen, die schlussendlich zum Abstieg führten.

In der laufenden Saison wurde Mascarell von Trainer Dimitrios Grammozis noch gar nicht eingesetzt. Der einst bei Real Madrid ausgebildete Mittelfeldmann sollte sich auf gar keinen Fall noch verletzen. Insgesamt trug er das S04-Trikot in 71 Partien (ein Tor).