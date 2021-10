Adeyemi-Wechsel? Salzburg-Boss knallt die Tür zu

GEPA pictures/ Chris Bauer via www.imago-images.de

Karim Adeyemi wird bei FC Bayern, BVB und RB Leipzig gehandelt

Völlig unberührt von den immer wilder werdenden Spekulationen um seine sportliche Zukunft sorgt Karim Adeyemi weiter für Furore und ballerte Red Bull Salzburg am wieder einmal doppelt. Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zum FC Bayern, BVB oder RB Leipzig dürfte das nur weiter befeuern. Die Salzburger wollen Adeyemi aber nicht ziehen lassen.

Schon in den Tagen vor den Saisontoren neun und zehn in der Meisterschaft wurde über die sportliche Zukunft von Karim Adeyemi munter spekuliert.

Neben der langen Interessentenliste aus der Bundesliga soll der Stürmer auch in Spanien bei Real Madrid und beim FC Barcelona sowie in England beim FC Liverpool auf dem Zettel stehen.

Mehr dazu: Karim Adeyemi wohl zu teuer für BVB und FC Bayern

Ist Karim Adeyemi schon im Winter zu haben?

Vertraglich ist der gebürtige Münchner zwar noch bis 2024 an RB Salzburg gebunden. Zuletzt nahmen die Medienberichte aber zu, wonach Adeyemi seinen aktuellen Arbeitgeber schon in der kommenden Transferperiode im Januar verlassen könnte.

Den angeblichen Bestrebungen mehrerer Top-Klubs in Europa, den Teenager schon im Winter zu verpflichten, erteilte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund jetzt aber eine klare Absage.

"Es ist überhaupt nicht unser Ziel, dass wir hier über irgend etwas reden in den nächsten Monaten. Der Karim wird mit uns die Saison fertig spielen", sagte der Salzburger Funktionär am "Sky"-Mikrofon.

Herausragende Quote von Karim Adeyemi

Den zahlreichen Offerten für Adeyemi wolle man in Salzburg noch mindestens bis zum Sommer 2022 widerstehen, bekräftigte Freund: "Das ist ganz klar unserer Plan. Ich wüsste nicht, was passieren könnte, dass Karim nicht die Saison bei uns fertig spielt.”

Adeyemi hat in der laufenden Spielzeit endgültig seinen Durchbruch im Profi-Fußball geschafft und stand für Salzburg wettbewerbsübergreifend bereits in 17 Pflichtspielen in der Startelf. Dabei erzielte er herausragende 14 Tore.

Unter Bundestrainer Hansi Flick debütierte er zudem in der deutschen Nationalmannschaft und absolvierte inzwischen drei Länderspiele als Einwechselspieler (ein Tor).