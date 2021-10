Revierfoto via www.imago-images.de

Der FC Bayern ist im DFB-Pokal an Gladbach gescheitert

Borussia Mönchengladbach hat den FC Bayern im DFB-Pokal geschockt und mit 5:0 vom Platz gefegt. Noch nie hatte der Rekordmeister zuvor eine derart heftige Abreibung im Pokal hinnehmen müssen. Die Pressestimmen zur historischen Bayern-Pleite:

DEUTSCHLAND

Süddeutsche Zeitung: "Gladbach 5, Bayern 0. Eine Sensation im XXL-Format: Die Borussia aus Mönchengladbach fügt dem FC Bayern die höchste Pokalniederlage seiner Geschichte zu - und hätte noch mehr Tore schießen können. Sportvorstand Salihamidzic spricht von einem 'kollektiven Blackout'."

Der Spiegel: "Demontiert. So ist der FC Bayern lange nicht unter die Räder gekommen. Beim 0:5 gegen rauschhafte Gladbacher stand das Team komplett neben sich. Und bewies, dass die Debatten der vergangenen Tage nicht spurlos vorbeigegangen sind."

ntv: "Der FC Bayern fällt in der zweiten DFB-Pokalrunde früh und dramatisch auseinander. Im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach geht der Rekordmeister und Rekordpokalsieger historisch unter. Es ist die höchste Niederlage seit Jahrzehnten."

RTL.de: "5:0! FÜNF ZU NULL! FIVE ZERO! CINQUE ZERO! Gladbach macht Bayern platt. Entfesselte "Fohlen" überrollen Bayern. Der coronakranke Julian Nagelsmann wird vom Stuhl gefallen sein! Ohne ihren Cheftrainer sind desolate Bayern sensationell aus dem DFB-Pokal geflogen. Bei Borussia Mönchengladbach gingen die Münchner mit 0:5 unter. Schon in den ersten 45 Minuten schenkten entfesselte "Fohlen" Manuel Neuer drei ein – was für eine Demontage! Die höchste Pokal-Niederlage der Bayern-Geschichte."

Frankfurter Allgemeine: "'Schockierende' Blamage für den FC Bayern. Die Münchner fliegen in Gladbach mit einem Debakel aus dem DFB-Pokal. Der FC Bayern ist völlig von der Rolle und verliert mit 0:5 bei der Borussia. Die Verantwortlichen sind völlig bedient."

Rheinische Post: "Borussia demütigt den FC Bayern mit 5:0 und steht im Achtelfinale. Achtelfinale erreicht, den Rekordpokalsieger gedemütigt! Borussia Mönchengladbach hat im DFB-Pokal ein wahres Fußballfest gefeiert und den FC Bayern mit 5:0 geschlagen."

kicker: "Historische Pleite: Entfesselte Gladbacher schießen Bayern aus dem Pokal. Der FC Bayern ist krachend aus dem DFB-Pokal geflogen. Zum zweiten Mal in Folge scheiterte der Rekord-Pokalsieger in der 2. Runde des Wettbewerbs. Borussia Mönchengladbach schoss den Favoriten in einem denkwürdigen Spiel mit 5:0 aus dem Borussia-Park - und sorgte für eine historische Bayern-Pleite."

ENGLAND

Daily Mail: "Bayern München verliert 0:5 bei Borussia Mönchengladbach in ihrer heftigsten Niederlage seit 43 Jahren trotz einer vollbesetzten Mannschaft."

BBC: "Bayern zerlegt im deutschen Pokal! Bayern München erleidet die höchste Niederlage seit 1978 bei der Zerstörung bei Borussia Mönchengladbach in der zweiten Pokalrunde."

SPANIEN

Mundo Deportivo: "Große Überraschung im DFB-Pokal! Bayern verprügelt und ausgeschieden. Borussia Mönchengladbachs historischer Sieg gegen den deutschen Meister."

AS: "Gladbach demütigt Bayern. Die Bayern verabschieden sich aus dem deutschen Pokal, nachdem sie von Gladbach überrannt wurden."