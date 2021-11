Topklub nimmt Abstand von Haaland - Folgen für Adeyemi?

via www.imago-images.de

Wohin zieht es BVB-Stürmer Erling Haaland?

Real Madrid gilt seit Langem als einer der größten Interessenten von Borussia Dortmunds Erling Haaland. Doch im Poker um den BVB-Stürmer ziehen sich die Königlichen nun angeblich zurück - und nehmen stattdessen Nationalspieler Karim Adeyemi von RB Salzburg ins Visier.

Laut dem Portal "Diario Gol" hat Adeyemi Haaland in der Prioritätenliste des spanischen Topklubs überholt.

Grund für das Umdenken bei Haaland ist dem Bericht zufolge das horrende Gehalt, was der Norweger wohl von seinem neuen Arbeitgeber fordert. Bei Borussia Dortmund streicht der 21-Jährigen aktuell rund sieben bis acht Millionen Euro ein, fordert in Zukunft aber wohl in Salär in Höhe von 30 Millionen Euro.

Da Real Madrid schon eine Verpflichtung von Paris Saint-Germains Superstar Kylian Mbaapé ins Auge fasst, der zwar ablösefrei zu haben ist, dessen Gehalt aber auch bei etwa 30 Millionen Euro liegen würde, haben den Königlichen dem Portal zufolge Abstand von Haaland genommen. Adeyemi wäre eine deutlich günstigere Alternative.

Dem Bericht widerspricht die spanische Sportzeitung "AS", die am Montag noch behauptet hat, dass Real Madrid zahlreiche Spieler verkaufen will, um einen Haaland-Transfer zu ermöglichen.

Erling Haaland steht in Dortmund noch bis 2024 unter Vertrag. Im kommenden Sommer soll es ihm aber dank einer Ausstiegsklausel möglich sein, den Verein für rund 75 Millionen Euro zu verlassen. Als Top-Kandidaten gelten Manchester City, Manchester United und der FC Liverpool. Ein Verbleib beim BVB ist unwahrscheinlich, allerdings nicht ausgeschlossen.

Adeyemi lässt seine Zukunft offen

Auch Adeyemi wird bei zahlreichen Topklubs gehandelt, darunter Borussia Dortmund und der FC Bayern. Zuletzt hat sich der Youngster bedeckt zu seiner Zukunft geäußert.

"Mein Kopf ist hier in Salzburg. Ich möchte mit Salzburg unsere Ziele erreichen, nur das ist alles was für mich zählt", sagte der 19-Jährige bei "Sky Austria". "Mir steht gerade rot und weiß ganz gut", fügte Adeyemi hinzu und zielte damit auf die Trikotfarben von Red Bull Salzburg ab, die jedoch auch auf den FC Bayern passen.