Gladbach-Star erneut bei Juventus im Gespräch

Denis Zakaria steht wohl auch bei Juve weiter auf dem Zettel

Nahezu täglich flattern neue Spekulationen zur sportlichen Zukunft von Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach herein. Zu Beginn dieser Woche wurde der Gladbach-Star noch beim FC Arsenal gehandelt, jetzt soll er in der italienischen Serie A wieder eine heiß diskutierte Personalie sein.

Wie aus einem jüngsten Bericht der "Tuttosport" hervorgeht, ist der Schweizer Nationalspieler auch beim zuletzt kriselnden Rekordmeister Juventus Turin weiterhin eine Option. Juve soll sich unlängst auch mit Axel Witsel vom Gladbacher Ligakonkurrenten Borussia Dortmund beschäftigt haben, dennoch bleibt auch Zakaria wohl weiter im Fokus der Alten Dame.

Zwischen Mönchengladbach und dem 24-Jährigen ist es bis heute zu keiner Einigung bei den Vertragsgesprächen gekommen. Zakarias Arbeitspapier am Niederrhein läuft bekanntermaßen im kommenden Sommer aus, ein neuer Kontrakt wurde noch nicht unterzeichnet.

Derzeit weilt der Mittelfeldspieler bei der Schweizer Nationalmannschaft, mit der er am Freitagabend vor einem womöglich vorentscheidenden Duell in der WM-Qualifikation mit den punktgleichen Italienern steht. Beim Spiel im Olimpico in Rom werden die Juve-Scouts also noch einmal eine gute Möglichkeit haben, ihren vermeintlichen Wunschspieler vor Ort in Italien beobachten zu können.

Laut dem Zeitungsbericht soll die Liste an Interessenten an Zakaria noch immer sehr lang sein. So soll auch Juventus-Rivale und Mourinho-Klub AS Rom weiter an dem Gladbach-Stammspieler dran sein, zuletzt wurde auch über vermeintliches Interesse aus der Premier League vom FC Arsenal geschrieben.

Gemäß "Tuttosport" haben auch verschiedene Bundesligisten den Mittelfeld-Antreiber der Borussia weiterhin auf dem Zettel, ohne aber konkrete Klubs zu nennen. Zakaria wurde immer wieder mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, wirklich konkret wurde es hierbei aber bisher noch nicht.