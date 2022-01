Medien: Schalke, HSV und Hertha buhlen um Belgien-Stürmer

Dha via www.imago-images.de

Nicht nur auf Schalke gefragt: Julien Ngoy

Besonders in Corona-Zeiten sind die Klubs auf der Jagd nach Schnäppchen, speziell ablösefreie Spieler sind umworbener als je zuvor. Da überrascht es kaum, dass der belgische Angreifer Julien Ngoy von KAS Eupen in seinem letzten Vertragshalbjahr von zahlreichen Vereinen umgarnt wird - angeblich zählen dazu auch der FC Schalke 04, der HSV und Hertha BSC.

Seit Jahresbeginn kann sich Julien Ngoy seinen neuen Arbeitgeber frei aussuchen: Der 24 Jahre alte Stürmer, der im deutschsprachigen Teil Belgiens beim KAS Eupen seine Brötchen verdient, hat sich gegen eine Verlängerung entschieden und wird nun von Interessenten aus dem In- und Ausland gelockt. Ende Juni wird er den Klub daher ablösefrei verlassen.

Auch in Deutschland scheint der 1,85 Meter große Offensivmann auf sich aufmerksam gemacht zu haben: Laut "Walfoot" bemühen sich die beiden Zweitligisten Schalke 04 und HSV sowie Hertha BSC aus der Bundesliga um Ngoy. Zudem werden die Ligue-1-Teams AS Saint-Étienne und HSC Montpellier genannt.

Schalke-Flirt Ngoy technisch stark und vielseitig

Der ehemalige U21-Nationalspieler Belgiens war 2020 nach eher durchwachsenen Gastspielen in England und der Schweiz in seine Heimat zurückgekehrt. Eine gute Entscheidung: Auch ohne Mega-Quote etablierte sich Ngoy in Eupen, von Trainern wird speziell seine Vielseitigkeit gelobt. Aktuell wird er vom deutschen Übungsleiter Stefan Krämer gecoacht.

In der vergangenen Saison traf Ngoy sechs Mal, 2021/2022 stehen nach 17 Einsätzen drei Tore und zwei Vorlagen zu Buche. Ausgebildet wurde der Angreifer einst beim FC Brügge, ehe er sich in Jugendjahren Stoke City anschloss.

Gemessen an seiner Größe gilt Ngoy als guter Dribbler, der mit Tempo und Technik gegnerische Abwehrreihen aufreißen kann. Wie konkret die Avancen der deutschen Bewerber tatsächlich sind, ist derweil unklar. Alle eint jedoch, dass sie nach einem weiteren Neuner Ausschau halten sollen.