Dieser Bayern-Youngster ist plötzlich Startelf-Kandidat

Angelo Brückner (l.) könnte beim FC Bayern von Beginn an ran

Beim verpatzten Rückrundenstart am vergangenen Freitag sorgte der FC Bayern München nicht nur aufgrund der Heimpleite gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) für mächtig Aufsehen. Die Bundesliga-Debüts der 16- beziehungsweise 17-jährigen Youngsters Paul Wanner und Lucas Copado erzielten ebenfalls große Aufmerksamkeit. Schon am kommenden Samstag könnte die nächste Bundesliga-Premiere folgen.

Auf der Linksverteidiger-Position fehlt es dem FC Bayern derzeit immer noch an Personal. Stammspieler Alphonso Davies befindet sich noch in Corona-Quarantäne. Ebenso Lucas Hernández, der hinten links schon viele Spiele für die Bayern bestritten hat.

Omar Richards kehrte erst vor wenigen Tagen aus der Corona-bedingten Selbstisolation zurück und ist noch längst nicht wieder bei einhundert Prozent. Und Marcel Sabitzer zeigte als Aushilfs-Linksverteidiger gegen Gladbach eine ziemlich grottige Leistung (sport.de-Note 5,0).

Da verwundert es wenig, dass FCB-Cheftrainer Julian Nagelsmann ernsthaft über weitere Alternativen nachdenkt. Offensichtlich darf sich Youngster Angelo Brückner berechtigte Hoffnungen auf seinen ersten Bundesliga-Einsatz machen.

Aufgrund des personellen Engpasses trainiert der gelernte Außenverteidiger ohnehin schon seit Jahresbeginn bei den Profis mit, empfahl sich zuletzt immer mehr für seine Premiere im deutschen Fußball-Oberhaus.

FC Bayern tritt Samstag beim 1. FC Köln an

Brückner war am Dienstag Teil der vermeintlich ersten Elf, die Coach Nagelsmann beim Abschlussspiel der Trainingseinheit nominierte. Der 18-Jährige kickte dabei unter anderem gemeinsam mit Kimmich, Süle, Gnabry, Müller und Lewandowski in einer Mannschaft - also eindeutig die wahrscheinliche Startformation für das kommende Bundesliga-Spiel am Samstag (ab 15:30 Uhr) beim 1. FC Köln.

Der deutsche U-Nationalspieler Angelo Brückner hat sich in der laufenden Saison in der zweiten Mannschaft des FC Bayern festgespielt und dort zuletzt konstant gute Leistungen gezeigt. Er bringt es beim Tabellenzweiten der Regionalliga Bayern auf 23 von 24 möglichen Einsätzen, stand dabei 21 Mal in der Startelf.

Übrigens: Omar Richards durfte im weiteren Verlauf des Abschlussspiels ebenfalls noch beim A-Team ran, tauschte dabei nach einiger Zeit mit Brückner.