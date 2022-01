Ajax-Talent vor Wechsel zum BVB

via www.imago-images.de

Prince Aning von Ajax Amsterdam (r.) soll es dem BVB angetan haben

Unlängst verkündete Borussia Dortmund, dass das italienische Abwehrtalent Filippo Calixte Mane die U19 des BVB ab der Rückrunde verstärkt. Wenig später soll bereits der nächste Defensiv-Youngster vor einem Wechsel zu den Schwarz-Gelben stehen.

Prince Adu-Addae Junior Aning von Ajax Amsterdam soll das Interesse des BVB geweckt haben. Das berichten die "Ruhr Nachrichten". Demnach soll der 17-jährige niederländische Junioren-Nationalspieler im kommenden Sommer in Dortmund aufschlagen und vorerst seine Fußball-Schuhe für die U23 der Borussen schnüren. Im April feiert Aning seinen 18. Geburtstag.

Das Gerücht kommt keineswegs von ungefähr: Aning und seine Familie sollen bereits am Mittwoch zu einer Stippvisite in Dortmund geweilt und die Trainingsmöglichkeiten in Brackel unter die Lupe genommen haben.

Über das, was ihn beim BVB erwartet, dürfte sich Aning bei unter anderem bei Julian Rijkhoff informiert haben. Das Offensivjuwel wechselte im Januar 2021 ins Ruhrgebiet, spielte zuvor allerdings Seite an Seite mit Aning für die U17 von Ajax Amsterdam.

Aning glänzte gegen den BVB bereits als Vorbereiter

Abraten dürfte Rijkhoff seinem ehemaligen Mitspieler vom Schritt nach Dortmund zumindest nicht: 2021/22 erzielte der 16-Jährige bereits 17 Tore in 20 Partien für die U19 des BVB. Zudem gelangen ihm fünf Assists.

Anings Stärke liegt hingegen in der Defensivarbeit. Der Linksverteidiger konnte in 31 Einsätzen für die Ajax-Jugendteams erst einen Treffer verbuchen, bereitete aber immerhin drei Tore vor. Eines davon übrigens im Saisonverlauf bei der satten 1:5-Heimpleite gegen den BVB im Rahmen der Youth League. Damals bereitete der Ajax-Youngster das zwischenzeitliche 1:1 durch Jaydon Banel mit einer mustergültigen Flanke vor.

Derweil verzeichnet der Unterbau der Dortmunder auch zwei Abgänge. Leon Klußmann hat die U23 in Richtung FC Kray verlassen, Florian Krebs kickt künftig in Finnland für den FC Honka in Espoo.