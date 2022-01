Bericht: Hertha BSC mit Top-Talent aus Frankreich einig

Sebastian Räppold/Matthias Koch via www.imago-imag

Fredi Bobic ist Geschäftsführer bei Hertha BSC

Hertha BSC kommt in der Bundesliga einfach nicht richtig vom Fleck. Seit Monaten befindet sich der Hauptstadtklub mal mehr, mal weniger in akuter Abstiegsnot, kann sich nicht nachhaltig aus dem unteren Tabellendrittel befreien. Ob es in den kommenden zwei Wochen noch personelle Verstärkungen geben wird, ist weiterhin offen.

Nachdem mit Linksverteidiger Fredrik Björkan bislang erst eine recht unbekannte Personalie in der laufenden Winter-Transferperiode verpflichtet wurde, könnte bald eine weitere Vollzugsmeldung folgen.

Laut dem Portal "fussballtransfers.com" soll sich die Hertha mit Kélian Nsona über einen Wechsel einig sein. Die Berliner wurden in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem Flügelstürmer des französischen Zweitligisten SM Caen in Verbindung gebracht.

Nun soll die Entscheidung gefallen sein, der 19-Jährige tatsächlich nach Berlin wechseln. Unklar ist allerdings noch, ob Nsona noch im Januar, oder erst nach Saisonende im Sommer zum Bundesliga-Klub stoßen soll.

Fakt ist, dass auch der Tempodribbler aus Frankreichs zweiter Liga nicht die Soforthilfe wäre, die den Herthanern so gut zu Gesicht stehen würde. Der Youngster laboriert nämlich bereits seit Monaten an einem im Sommer 2021 erlittenen Kreuzbandriss.

Seinem derzeitigen Klub stand er in der laufenden Spielzeit noch überhaupt nicht zur Verfügung. Er gilt aber in Frankreich als vielversprechendes Juwel, das schon zahlreiche Juniorenländerspiele absolviert hat.

Hertha BSC: Bobic will versuchen, "das ein oder andere möglich zu machen"

"Wir versuchen, das eine oder andere möglich zu machen, eventuell auch im Vorgriff auf den Sommer", wurde Geschäftsführer Fredi Bobic jüngst im "kicker" zitiert.

Ein Transfer-Versprechen klingt wahrlich anders. Bobic weiß, wie schwierig sich der derzeitige Transfermarkt darstellt und betonte zuletzt immer wieder, wirtschaftlich vernünftig und verantwortungsvoll agieren zu wollen.

Transferziel Nsona befindet sich derzeit in der finalen Phase seiner monatelangen Reha-Phase und wird im Februar zurück im Kader von SM Caen erwartet.