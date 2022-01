Wirtz zu teuer für den BVB und FC Bayern?

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Florian Wirtz soll vom FC Bayern und vom BVB umworben werden

Obwohl er erst 18 Jahre alt ist, ist Florian Wirtz in dieser Saison Dreh- und Angelpunkt im Spiel von Bayer Leverkusen. Kein Wunder, dass der Nationalspieler Begehrlichkeiten weckt. Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga zum FC Bayern oder zu Borussia Dortmund scheint allerdings unwahrscheinlich.

Wie die "Sport Bild" berichtet, würde ein Wirtz-Verkauf der Werkself über 100 Millionen Euro in die Kassen spülen. Eine Summe, die für den FC Bayern oder BVB wohl kaum zu stemmen wäre.

Einen zeitnahen Abschied planen dem Bericht zufolge aber ohnehin weder Wirtz noch die Bayer-Bosse. Vor Weihnachten habe man sich darauf geeinigt, dass der offensive Mittelfeldmann bis mindestens 2023 in Leverkusen bleibt. Sein Vertrag ist noch bis 2026 datiert.

Experten rechnen aber durchaus mit einem früheren Abschied des Mega-Talents. "Für mich war der frühe Wechsel nach München, zu einem großen Verein mit Top-Spielern, richtig. Da habe ich den nächsten Schritt gemacht", betonte Weltmeister Lukas Podolski, der einst als ähnlich großes Talent wie Wirtz galt.

Wirtz als Mané-Nachfolger zu Klopp?

Schalke-Legende Olaf Thon schwärmte in höchsten Tönen von dem Bayern-Youngster. "Florian Wirtz ist ein Ausnahmetalent. Jetzt geht es darum, dass er sich zum Führungsspieler entwickelt. Ich traue ihm das zu", so der in den 80er-Jahren als Supertalent gefeierte Mittelfeldspieler: "Ich glaube, dass er im Sommer wechseln wird. Die Zeit ist reif für ihn."

Karl-Heinz Körbel, Bundesliga-Rekordspieler von Eintracht Frankfurt, glaubt, dass Wirtz Bayer Leverkusen noch etwas erhalten bleibt, dem 18-Jährigen dann aber alle Türen offen stehen. "Ein Spieler wie Wirtz braucht ein Umfeld, in dem er sich wohlfühlt, um sich zu entwickeln. Wenn er 2023 oder 2024 geht, kann er sich den Klub aussuchen: Barcelona, Madrid, Bayern, Liverpool", so der 67-Jährige: "Ich glaube, er würde gut zu Jürgen Klopp nach Liverpool passen. Als Nachfolger von Sadio Mané."

Völler dementiert Wirtz-Klausel

Im vergangenen Sommer hatte die "Sport Bild" noch vermeldet, dass sich der FC Bayern längst mit der Personalie Wirtz beschäftigt und sein Interesse bereits hinterlegt hat.

Denn der Rekordmeister soll erfahren haben, dass Wirtz 2023 eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag stehen hat und sich einen Wechsel nach München durchaus vorstellen kann. Eine Klausel dementierte Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler bereits. Auch dem BVB wurde bereits Interesse nachgesagt.