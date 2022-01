Für diese neuen Stars bezahlt die Eintracht keinen Cent

via www.imago-images.de

Marcel Wenig (r.) trainierte auch schon bei den Profis des FC Bayern mit

Trotz des verpatzten Rückrunden-Starts mit nur einem Punkt aus zwei Spielen richtet Bundesligist Eintracht Frankfurt den Blick eindeutig nach oben. Vor der kurzen Winterpause holten die Hessen sechs Siege aus sieben Spielen und haben die Champions-League-Ränge voll ins Visier genommen. Sportvorstand Markus Krösche schraubt derweil fleißig an gleich mehreren Neuzugängen, die möglichst allesamt ablösefrei kommen sollen.

Es ist eine illustre Liste von Namen, die derzeit rund um die Eintracht gehandelt werden und eins gemeinsam haben: Sie könnten im Sommer allesamt ablösefrei nach Frankfurt wechseln.

Der zentrale Mittelfeldspieler Marcel Wenig vom FC Bayern etwa ist ab dem Sommer noch vertragslos und soll nach einem Bericht der "Sport Bild" weit oben auf dem Frankfurter Wunschzettel stehen. In der Regionalliga-Reserve der Münchner kommt der 17-Jährige ebenso zum Einsatz wie in der U19-Bundesliga-Mannschaft.

Wenig schnupperte im Sommer auch schon bei den Profis unter Cheftrainer Julian Nagelsmann herein und hat nun die Chance, in Frankfurt noch als Teenager Bundesliga-Spieler zu werden.

Eintracht Frankfurt mit Jérôme Onguéné wohl einig

Auf einen ebenso ablösefreien Transfer im Sommer hofft die SGE auch bei Jérôme Onguéné. Der Innenverteiger steht nur noch bis zum Saisonende bei RB Salzburg unter Vertrag und blickt bereits auf über 20 Europapokal-Spiele zurück.

Laut dem Medienbericht ist sich Frankfurt mit dem 24-jährigen Kameruner bereits über einen Wechsel einig.

Am heißesten wurde in den letzten Tagen aber wohl die Personalie Faride Alidou am Main diskutiert. Der deutsche U21-Nationalspieler wird spätestens im Sommer dieses Jahres ebenfalls für null Euro vom Zweitligisten Hamburger SV zur Eintracht wechseln. Im Falle des HSV-Talents haben die Frankfurter aber sogar ein Angebot abgegeben, das Offensiv-Juwel schon in der laufenden Transferperiode in den Verein zu holen.

Zu guter Letzt soll auch der französische Stürmer Randal Kolo Muani seine Tore zukünftig für Eintracht Frankfurt schießen. Der 23-Jährige soll laut "Bild" noch in diesem Monat den obligatorischen Medizincheck bei den Hessen absolvieren und sich mit dem Klub auf einen Wechsel verständigen.

Auch Kolo Muani soll dann im Sommer zur Mannschaft stoßen - ebenfalls ablösefrei und mit einem langfristigen Vertrag bis 2027 ausgestattet.