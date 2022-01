Hannover 96 will Juwel des FC Bayern

BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg via www.imago-images.de

Armindo Sieb vom FC Bayern ist heiß begehrt

Aktuell sind die Talente des FC Bayern in aller Munde. Aufgrund zahlreicher Corona-Fälle bestand die Bank beim Rückrunden-Auftakt gegen Gladbach überwiegend aus jungen Spielern, die noch keine Bundesligaminute absolviert hatten. Ein Angreifer, der schon unter Hansi Flick sein Debüt feierte, fand jedoch keine Berücksichtigung.

Die Rede ist von Armindo Sieb. Der 18-Jährige wurde in der vergangenen Saison im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren (3:0) eingewechselt. Trainer war damals noch der heutige Bundestrainer Hansi Flick. Allerdings zog sich Sieb bei seinem Profi-Debüt eine Bänderverletzung zu und fiel vier Monate aus. Danach schaffte er es noch zweimal in den Bundesliga-Kader, wurde aber nicht eingesetzt.

Dafür durfte das Talent des FC Bayern in der eigenen Reserve in der 3. Liga ran. Zwölf Einsätze absolvierte er für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters, konnte den Abstieg in die Regionalliga Bayern aber auch nicht verhindern.

In dieser Spielzeit ist der 18-Jährige, der eigentlich auch noch für die U19 des FC Bayern spielen könnte, in der U23 gesetzt. In 20 Spielen erzielte er drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Dies ist auch dem Tabellen-13. der zweiten Bundesliga Hannover 96 nicht verborgen geblieben.

Denn laut der "Bild" hat 96-Sportchef Marcus Mann den jungen Angreifer im Blick. "Mir ist der Spieler bekannt", sagte Mann auf Nachfrage.

Hannover 96 will Talent des FC Bayern schon im Winter

Wie die Zeitung weiter berichtet, hätten die 96er Armindo Sieb bereits im Winter gerne verpflichtet, doch Bayern Campus-Chef Jochen Sauer lehnte eine Anfrage bezüglich einer Leihe ab.

Auch wenn Sieb nicht für das Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach in den Kader berufen wurde, soll Julian Nagelsmann große Stücke auf den deutschen U19-Nationalspieler halten. Der Bayern-Trainer kennt ihn schon aus seiner Zeit bei der TSG Hoffenheim.

Auch der Ex-Bayern-Profi und heutige 96-Talente-Boss Michael Tarnat scheint überzeugt von Sieb. "Man hört aus München nur Gutes über ihn. Ein hochtalentierter Spieler, der sehr schnell und torgefährlich ist, eine große Wucht hat."

Der Vertrag des Bayern-Juwels läuft noch bis 2023. Die Hannoveraner müssten also Ablöse zahlen oder Sieb müsste seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister verlängern, damit der ausgeliehen werden darf.