Schwere Vorwürfe gegen Ex-Bayern-Flirt Vlahovic

Dusan Vlahovic wurde lange auch beim FC Bayern gehandelt

Der Wechsel von Dusan Vlahovic von der AC Florenz zu Juventus Turin war der spektakulärste des gesamten Transfer-Winters. Doch der Multi-Millionen-Deal schlägt auch Tage später noch hohe Wellen. Schwere Vorwürfe gegen den Stürmer-Star und sein Management stehen im Raum.

"Seine Berater waren nicht ehrlich, sie sind Lügner", polterte Klub-Präsident Rocco Commisso in einem Audioclip, der auf der Homepage der AC Florenz veröffentlicht wurde.

Der Fiorentina-Boss ergänzte: "Wir hatten ein gutes Treffen im November, ich erwartete eine positive Antwort am nächsten Morgen, um den Vertrag zu unterschreiben, stattdessen verlangte er das Doppelte."

"Seine Agenten wollten zehn Prozent der Ablösesumme"

Commisso unterstellte Vlahovic außerdem, er habe eigentlich bis zu seinem Vertragsende 2023 bleiben "und die Fiorentina ruinieren" wollen. "Seine Agenten wollten zehn Prozent der Ablösesumme und das Exklusivrecht, über seinen nächsten Wechsel zu verhandeln. Sie wollten Geld an uns verdienen", polterte der 72 Jahre alte Milliardär.

Vlahovic habe vor seinem Juve-Wechsel jedes Angebot anderer Klubs ausgeschlagen.

"Ich war viele Male in England, und jedes Mal hat er abgelehnt", berichtete Commisso, dessen Bemühungen ohne Erfolg blieben: "Die Ärzte sagten mir im November, ich solle nicht nach Italien reisen, da es mir nicht gut ginge, aber ich habe es getan, um meinen Beitrag zu leisten und Dusan und seine Agenten zur Vernunft zu bringen. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hat er mich nicht einmal gegrüßt."

FC Bayern geht bei Dusan Vlahovic leer aus

Das Rennen um den heiß umworbenen Vlahovic machte schließlich Juventus an. Angeblich zahlen die Turiner 70 Millionen Euro an Florenz.

Vlahovic gilt in Italien als neuer Zlatan Ibrahimovic und erzielte in dieser Saison bereits 17 Tore in der Serie A. Bei Juventus soll er die durch den Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Manchester United im Sommer entstandene Lücke schließen.

Auch dem FC Bayern wurde zuletzt immer wieder Interesse an Vlahovic nachgesagt.