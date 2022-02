Oranje-Legende: Haaland-Wechsel zu Liverpool "wäre toll"

Teresa Kröger via www.imago-images.de

Erling Haaland könnte den BVB im Sommer verlassen

In den nächsten Wochen soll Erling Haaland eine Entscheidung über seine Zukunft treffen und diese Borussia Dortmund dann auch zeitnah mitteilen. Oranje-Legende Ruud Gullit sieht den BVB-Star am ehesten in England. Einen niederländischen Landsmann kann sich der 59-Jährige dagegen gut beim FC Bayern vorstellen.

Deadline hin oder her - auch wenn die Existenz der kolportierten Entscheidungs-Frist für Erling Haaland weiterhin umstritten ist, dürfte Borussia Dortmund nicht mehr allzu lange auf eine Positionierung seines Torjägers warten müssen.

Nahezu alle europäischen Spitzenklubs machen Jagd auf den 21-jährigen Angreifer des BVB, darunter Real Madrid sowie alle Meisterschaftskandidaten der Premier League.

Geht es nach dem früheren niederländischen Nationalspieler Ruud Gullit, dann kickt Haaland ab der kommenden Saison auf der Insel.

"Ich sehe ihn in England, denke aber, dass er nicht zu Manchester United geht. City wäre gut für ihn, wegen Pep Guardiola. Aber auch Jürgen Klopp und Liverpool wären toll", betonte der Europameister von 1988 im Interview mit der "Bild".

Von der Entwicklung der Reds ist Gullit ohnehin begeistert. "Was Jürgen mit diesem Klub gemacht hat, ist unglaublich. Man muss ihn einfach lieben und er ist immer hungrig. Das passt zu Haaland", hob er hervor.

Aus Spaniens La Liga habe derweil nur Real eine realistische Chance, der zuletzt taumelnde FC Barcelona dagegen nicht, meinte Gullit.

FC Bayern: Robert Lewandowski "weltweit nicht so wertgeschätzt"

Auch beim FC Bayern wurde Haalands Name immer mal wieder ins Spiel gebracht, allerdings immer unter Vorbehalt, da an Rekord-Goalgetter Robert Lewandowski vorerst noch kein Weg vorbeiführt.

Auf den Polen angesprochen, geriet Gullit ins Schwärmen. "Ich liebe ihn als Spieler, er kann alles. Ich habe auch geglaubt, dass er den Ballon d'Or gewinnt. Dass es nicht so kam, war eine Überraschung", bewertete das holländische Fußball-Idol die umstrittene Wahl Ende November.

Er habe das Gefühl, dass Lewandowski "weltweit nicht so wertgeschätzt wird" wie die mehrfach ausgezeichneten Cristiano Ronaldo und Lionel Messi.

De Ligt könnte sich beim FC Bayern "sehr gut einbringen"

In den letzten Wochen wurde beim FC Bayern unterdessen wieder ein Akteur ins Spiel gebracht, der schon einmal kurz vor einer Unterschrift in München gestanden haben soll: Abwehr-Star Matthijs de Ligt von Juventus Turin.

Gullit würde einen Wechsel des Innenverteidigers zum deutschen Rekordmeister durchaus gutheißen.

"Matthijs hat bei Juventus viel erlebt und gelernt. Er könnte sich bei Bayern sehr gut einbringen", erklärte der 59-Jährige.