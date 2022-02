Manchester United steigt offenbar aus Haaland-Poker aus

Eibner-Pressefoto/Sascha Walther via www.imago-ima

Manchester United gibt im Poker um BVB-Stürmer Erling Haaland wohl auf

Manchester United ist auf der Suche nach einer langfristigen Lösung im Sturmzentrum. BVB-Stürmer Erling Haaland soll allerdings keine Option mehr sein.

Ralf Rangnick konnte seit seiner Ankunft zwar die Defensive von Manchester United stabilisieren, aber die Offensive präsentierte sich zuletzt in keiner guten Verfassung. Es ist kein Geheimnis, dass die Red Devils im kommenden Sommer unbedingt einen treffsicheren Stürmer verpflichten wollen.

Die "Sun" hat dafür vier Kandidaten genannt, die beim englischen Rekordmeister ein Thema sein sollen.

Neben Harry Kane (Tottenham Hotspur), Lautaro Martinez (Inter Mailand) und Dominic Calvert-Lewin (FC Everton) soll dem Boulevardblatt zufolge auch Erling Haaland von Borussia Dortmund bei den Engländern genannt worden sein. Allerdings wird schon in diesem Bericht erwähnt, dass sich der Norweger lieber Real Madrid anschließen würde. Dies berichten auch übereinstimmend Medien aus mehreren unterschiedlichen Ländern.

Haaland kein Thema mehr, dafür aber Lewandowski?

"ESPN" will sogar erfahren haben, dass die United-Verantwortlichen genau deswegen schon aus dem Rennen um den BVB-Star ausgestiegen sind. Der Verein sehe sich nicht in einer Position, in der er eine ernsthafte Option für den 21-Jährigen sei und ihn von einem Wechsel zu den Königlichen abhalten könne, berichtet der US-Sender.

Leise Hoffnungen sollen sie allerdings in der Causa Robert Lewandowski besitzen. Sollte sich der polnische Nationalspieler gegen eine Verlängerung in München entscheiden, würde Manchester United darauf lauern, dass der Bundesligist den 33-Jährigen im Sommer verkaufen würde, anstatt ihn ein Jahr darauf ablösefrei zu verlieren.

Doch selbst wenn sich Lewandowski für einen Abschied entscheiden sollte, dürfte Manchester United eher keine Chance auf eine Verpflichtung haben. Der Klub befindet sich derzeit in keiner allzu kompetitiven Verfassung und dabei wäre das sicherlich eine Wechsel-Voraussetzung für Lewandowski.