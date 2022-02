Medien: Schalke bemüht sich um Leipzig-Juwel

KURT DESPLENTER via www.imago-images.de

Frederik Jäkel wird angeblich auch vom FC Schalke 04 umworben

In seiner zweiten Leih-Saison in Belgien hat Frederik Jäkel den Durchbruch geschafft. Der junge Innenverteidiger, der noch bis 2024 an RB Leipzig gebunden ist, bei den Sachsen aber wohl auch zukünftig keine Bewährungschance erhalten wird, hat längst eine Reihe namhafter Interessenten auf den Plan gerufen. Einer davon ist der FC Schalke 04.

Schon bei seiner Unterschrift bei KV Oostende waren die Erwartungen an Frederik Jäkel riesig. Dem Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Bronze 2020 eilte der Ruf voraus, eines der größten Abwehr-Talente Deutschlands zu sein.

Nach einem wechselhaften Debütjahr in Belgien hat sich der 20-Jährige mittlerweile durchgesetzt, kam in der laufenden Saison in 20 Erstliga-Begegnungen zum Einsatz und sammelte dabei sogar drei Scorerpunkte (zwei Tore, eine Vorlage).

Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, hat Jäkel, der im vorigen Oktober erstmals in den Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft berufen wurde, mit seinen Leistungen bei vielen Klubs aus dem In- und Ausland großes Interesse geweckt.

Besonders intensiv soll der FC Basel in den letzten Tagen um den Youngster geworben haben. In der Schweiz endet die Transferperiode erst am 15. Februar. Aktuell spricht aber eher wenig für ein vorzeitiges Ende von Jäkels Gastspiel in Oostende.

FC Schalke 04, HSV und Co. mit in der Verlosung

Hinzu kommt, dass eine ganze Reihe deutscher Vereine ebenfalls die Fühler nach dem großgewachsenen Defensivmann ausgestreckt haben soll.

Neben drei namentlich nicht bekannten Bundesligisten sollen die Zweitliga-Vertreter FC Schalke 04, Werder Bremen, HSV, 1. FC Nürnberg, SV Darmstadt 98 und Hansa Rostock mit in der Verlosung sein.

Jäkels Berater Jan Heuckeroth deutete gegenüber "RBlive" bereits an, dass ein fester Wechsel im Sommer eine Option sein könnte.

"RB liegt Freddy am Herzen, aber der Klub muss sich jetzt entscheiden, ob sie den Spieler mittelfristig in Leipzig sehen oder nicht. Wir wollen als nächste Station einen Verein haben, der ihm den Sprung in die 1. Liga zutraut", so der Agent.

Heißt: Nur im Aufstiegsfall hätten Schalke, Werder und Co. wohl eine Chance bei Jäkel ...