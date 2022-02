Funkel: Darum steigen Werder und der HSV direkt auf

Eduard Bopp via www.imago-images.de

Friedhelm Funkel gab seine Einschätzung zum Aufstiegsrennen in der 2. Bundesliga ab

Friedhelm Funkel ist Rekord-Aufstiegstrainer in der 2. Bundesliga, führte in seiner langen Karriere insgesamt sechs Mannschaften hoch in die Erstklassigkeit. Der 68-Jährige hat jetzt erklärt, warum er Werder Bremen und den HSV in diesem Jahr ganz vorne sieht und warum es für den FC Schalke 04 eng werden könnte mit der Rückkehr in die Bundesliga.

Durch den 2:1-Heimsieg gegen den Karlsruher SC ist Werder Bremen am letzten Wochenende erstmals auf einen direkten Aufstiegsplatz geklettert. Unter Cheftrainer Ole Werner feierte der Absteiger zuletzt sieben Siege in Folge und gilt gegenwärtig als das beste Team im deutschen Fußball-Unterhaus.

Auch Friedhelm Funkel ist sich sicher, dass die Grün-Weißen am Ende der Saison als Meister in die Bundesliga zurückkehren werden: "Bremen ist mein Top-Favorit, weil so viel passt. Der Trainer Ole Werner hat sofort eine richtig gute Hierarchie aufgebaut. Im Tor mit Pavlenka, Abwehrchef Toprak, Bittencourt im Mittelfeld und vorne den beiden Verrückten", sagte Funkel im Gespräch mit der "Sport Bild".

Mit den "Verrückten" meinte der Trainer-Rentner das Stürmerduo Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch, das in den letzten Wochen regelmäßig für Furore an der Weser gesorgt hatte.

Neben den Bremern traut Funkel auch dem Hamburger SV zu, um vierten Anlauf endlich die Rückkehr in die Bundesliga zu erreichen. Laut seiner Prognose steigen die Rothosen in dieser Saison als Tabellenzweiter auf: "Der HSV ist spielfreudig, mutig, erzielt Tore. Die sind diesmal einfach dran. Das haben sie in den letzten Wochen bewiesen", so der Fußballlehrer, der im letzten Jahr noch den 1. FC Köln als Feuerwehrmann vor dem Abstieg bewahrt hatte.

Momentan rangiert der HSV noch auf dem dritten Platz in der 2. Bundesliga. Dort wird laut Funkel nach 34 Spieltagen der FC Schalke 04 stehen, der sich dann in der Relegation ebenfalls noch für die Bundesliga qualifizieren könnte.

Funkel: Werder, HSV und Schalke machen Aufstieg unter sich aus

Auch die jüngste 1:2-Auswärtspleite bei Funkels Ex-Klub Fortuna Düsseldorf werde Königsblau nicht nachhaltig aus der Bahn werfen, ist er sich sicher: "Von der Niederlage dürfen sie sich nicht verrückt machen lassen. Das ist kein Beinbruch. Sie müssen jetzt gegen Paderborn gewinnen, damit keine Zweifel aufkommen."

Während Funkel die langjährigen Bundesliga-Größen Werder Bremen, HSV und FC Schalke somit als Top-Anwärter auf die Aufstiegs- und Relegationsränge sieht, gehen laut seiner Prophezeiung die anderen Spitzenteams um den FC St. Pauli, den SV Darmstadt 98 und den 1. FC Heidenheim leer aus: "Die Qualität von Bremen, Hamburg und Schalke ist größer", stellte die Trainer-Legende zusammenfassend fest.