BVB streckt Fühler nach nächstem PSG-Juwel aus

Martin Rickett via www.imago-images.de

Djeidi Gassama steht beim BVB auf dem Zettel

Bedient sich Borussia Dortmund erneut bei der Talentschmiede des französischen Topklubs? Mit Dan-Axel Zagadou, Soumalia Coulibaly und Abdoulaye Kamara wurden bereits drei aktuelle BVB-Spieler von Paris Saint-Germain ausgebildet und Rechtsverteidiger Thomas Meunier wurde ebenfalls von den Franzosen losgeeist. Im Sommer könnte der nächste Akteur folgen.

Wie "RMC Sport" berichtet, soll der BVB großes Interesse an Djeidi Gassama zeigen. Der 18-Jährige hat noch einen gültigen Vertrag bis 2023 in der französischen Hauptstadt. PSG sei grundsätzlich daran interessiert, den Vertrag mit dem gebürtigen Mauretanier zu verlängern und ihn anschließend zu verleihen. Der BVB will nun allerdings dazwischen grätschen. Die Schwarzgelben wollen Gassama im Sommer verpflichten und dafür zeitnah Verhandlungen mit PSG starten.

"RMC Sport" berichtet weiter, dass BVB-Chefscout Markus Pilawa zuletzt bei einem Spieler der PSG-Junioren, bei denen Gassama derzeit zum Einsatz kommt, an der Seite von Badou Sambague gesichtet worden sein soll. Dieser ist der Berater des 18-Jährigen.

BVB: Torgefährlicher Flügelspieler im Blick

Gassama machte zuletzt insbesondere mit seinen fünf Toren und zwei Vorlagen in sechs Spielen der UEFA Youth League auf sich aufmerksam. In Deutschland verfolgt nicht nur der BVB intensiv die Entwicklung des Linksaußen. Im Winter wurde dem Hamburger SV ein konkretes Interesse nachgesagt. Eine Leihe in die Hansestadt stand laut dem Portal "fussballtransfers" im Raum.

Nun will der BVB im Sommer zuschlagen und müsste ausnahmsweise eine Ablöse für ein PSG-Talent zahlen. Zuvor schlugen die Verantwortlichen rund um Michael Zorc gerne mal am Ende eines Vertrags zu. Die Gespräche mit Paris dürften interessant werden, da die ambitionierten Franzosen nicht unbedingt gut auf die deutschen Klubs zu sprechen ist, da in den letzten Jahren viele Talente früh abgeworben wurden.