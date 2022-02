Serie gerissen! Werner verpasst Rehhagel-Rekord bei Werder

nordphoto GmbH / Kokenge via www.imago-images.de

Ole Werner hätte beim SV Werder Bremen eine Bestmarke aufstellen können

Ole Werner hat den Siegrekord von Trainer-Ikone Otto Rehhagel bei Fußball-Zweitligist Werder Bremen verpasst. Gegen Abstiegskandidat FC Ingolstadt kam der Bundesliga-Absteiger über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus. Der achte Erfolg in Serie wurde trotz zahlreicher Chancen vergeben.

Das Führungstor durch Niclas Füllkrug (75.) beantwortete Filip Bilbija (85.) mit dem Ausgleich für die Schanzer, die eine engagierte Vorstellung zeigten und sich keineswegs an der Weser versteckten. "König Otto" Rehhagel hatte die Bestmarke in der Saison 1980/81 aufgestellt, als die Bremer ebenfalls in der 2. Liga spielten und am Saisonende die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus schafften.

Durch das Remis sprang der SV Werder trotzdem zunächst wieder an die Tabellenspitze, kann allerdings am Sonntag vom FC St. Pauli wieder abgelöst werden. Die Hamburger haben Heimrecht gegen Hannover 96 (13:30 Uhr/Sky).

Die Bremer taten sich gegen den FCI von Beginn an sehr schwer. Ingolstadt bot Paroli und besaß sogar Chancen zur Führung. Bilbija (36./41.) vergab zwei gute Gelegenheiten für die Schanzer. Demgegenüber stand ein Latten-Kopfball von Füllkrug (40.) für die Hausherren.

Füllkrug war dann per Kopf nach Vorarbeit von Anthony Jung erfolgreich, nachdem in der 74. Minute noch Marvin Ducksch das 1:0 für Werder leichtfertig verpasst hatte. Bilbija nutzte eine Unachtsamkeit in der Bremer Defensive zum Ausgleich.