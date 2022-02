Asamoah bewertet Schalkes Tabellenplatz

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Gerald Asamoah will mit dem FC Schalke zurück in die Bundesliga

Der FC Schalke 04 ist einer der großen Gewinner des 23. Spieltags in der 2. Bundesliga. Während die Königsblauen mit dem 2:0-Heimsieg gegen den SC Paderborn wieder zurück in die Spur fanden und ihren zwölften Saisonsieg bejubelten, ließ die komplette Aufstiegskonkurrenz um den 1. FC Heidenheim, den HSV, Werder Bremen, Darmstadt 98 und FC St. Pauli Punkte liegen. S04-Urgestein Gerald Asamoah sieht seinen Klub wieder mit allen Chancen.

Am Sonntagvormittag, noch vor der überraschend deutlichen 0:3-Heimniederlage des FC St. Pauli gegen Hannover 96, war der Lizenzspielerleiter des FC Schalke zu Gast bei "Sky90".

Dort freute sich der 43-Jährige in erster Linie über die Antwort der Schalker, die das Team nach der bitteren 1:2-Pleite eine Woche zuvor bei Fortuna Düsseldorf gegeben hatte: "Wir haben eine Reaktion gezeigt. [...] Man hat eine Mannschaft gesehen, die alles gegeben hat", freute sich das Klub-Urgestein in der "Sky"-Sendung.

Bis zum Abschluss des 23. Spieltages konnten die Knappen den Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Werder Bremen auf zwei Zähler verkürzen. Den Wiederaufstieg in die Bundesliga hat der FC Schalke 04 damit wieder voll in der eigenen Hand.

Asamoah betont: "Haben Dreijahresplan"

Zwar rangieren die Gelsenkirchener nach derzeitigem Stand noch auf dem fünften Platz. Dennoch sieht Asamoah weiterhin alle Chancen bei seiner Mannschaft, die in den kommenden Wochen gegen Karlsruhe, Rostock und Ingolstadt vor vermeintlichen Pflichtaufgaben steht: "Wenn man uns nach dem Abstieg gesagt hättet, dass wir zu diesem Zeitpunkt so in der Tabelle stehen, hätten wir es sofort unterschrieben", so der Ex-Profi, der über 275 Bundesliga-Spiele für den FC Schalke absolvierte.

Das Saisonziel im Profi-Kader des Traditionsverein sei klar formuliert: "Die Jungs wissen, was zählt und wollen aufsteigen." Asamoah selbst zeigte sich da schon eher verhaltener, fügte hinzu: "Klar will ich aufsteigen, aber wir haben einen Dreijahresplan."