Medien: Ajax-Juwel will nur zum FC Bayern

Ryan Gravenberch soll dem FC Bayern zugesagt haben

Ryan Gravenberch zählt bei Ajax Amsterdam zu den Erfolgsgaranten. Trotzdem stehen nach einer geplatzten Vertragsverlängerung über 2023 die Zeichen zwischen dem Mittelfeld-Juwel und seinem Ausbildungsverein auf Trennung im Sommer - ganz zur Freude des FC Bayern, der den Teenager bereits von einem Wechsel überzeugt haben soll.

Mitte der vorigen Woche machte ein Name an der Säbener Straße die Runde, der zuvor bislang nie mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden war: Ryan Gravenberch.

Die niederländische Zeitung "Algemeen Dagblad" berichtete von den Avancen des deutschen Rekordmeisters, der von den Fähigkeiten des 19 Jahre alten Ajax-Juwels total begeistert sein soll.

Nach und nach haben auch deutsche Medien das Gerücht aufgenommen, mittlerweile bestätigten sowohl "kicker" als auch "Sport1" die Gedankenspiele der Münchner.

Zunächst hieß es allerdings, dass die Ablöseforderungen aus Amsterdam zum Problem werden könnten. Der niederländische Top-Klub soll nämlich trotz der kurzen Restvertragslaufzeit stolze 30 Millionen Euro aufgerufen haben.

Hat Ryan Gravenberch dem FC Bayern zugesagt?

Neusten Informationen aus Holland zufolge ist der Deal in den vergangenen Tagen jedoch sehr viel nähergerückt. "AD"-Redakteur Hugo Borst enthüllte in einer Kolumne nun, dass Gravenberch "unbedingt zum FC Bayern wechseln" will und dem Bundesligisten sogar schon zugesagt haben soll. Für die Münchner sei die aufgerufene Ablöse wiederum akzeptabel.

Kurz darauf bestätigte Mike Verweij vom "Telegraaf" die Meldung. "Der FC Bayern hat seinem Berater einen sehr guten Plan vorgelegt und er hat seine Entscheidung getroffen", beschrieb der Journalist den Stand der Dinge bei Gravenberch.

Sportlich könnte der Youngster den Münchnern gut zu Gesicht stehen: In der aktuellen Saison hat der lauf- und spielstarke Achter 30 Pflichtspiele für Ajax absolviert (ein Tor, vier Vorlagen).