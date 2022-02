Bericht: FC Bayern startet neuen Vorstoß bei Christensen

Javier Garcia/Shutterstock via www.imago-images.de

Andreas Christensen spielte am Dienstagabend mit dem FC Chelsea in der Champions League

Der FC Bayern sucht weiterhin intensiv einen neuen Top-Spieler für seine Hintermannschaft. Ganz oben auf der Liste soll weiterhin Andreas Christensen stehen, der am Dienstagabend noch beim 2:0-Sieg des FC Chelsea in der Champions League gegen OSC Lille seine Qualität erneut auf großer Bühne unter Beweis gestellt hatte.

Laut einem jüngsten Bericht der "Sport Bild" soll der FC Bayern München den dänischen Nationalspieler fest im Blick haben und sogar mit einem neuen Vorstoß an Christensen herangetreten sein.

Das "nachhaltige Interesse" des deutschen Rekordmeisters soll beim Chelsea-Star hinterlegt worden sein, wohl anhand eines konkreten Vertragsangebots. Dieses ist dem Medienbericht zufolge aber noch zu niedrig ausgefallen.

Neben dem FC Bayern wirbt auch der FC Barcelona um Christensen

Christensen weiß um seine komfortable Verhandlungsposition: Sein Arbeitspapier bei den Londonern läuft im Sommer aus. Der FC Chelsea will nur allzu gerne mit dem 25-Jährigen verlängern, wird für einen neuen Vertrag noch tiefer in die Tasche greifen wollen.

Hinzu kommen neben dem ernsthaften Interesse aus München auch Avancen aus Katalonien. Der FC Barcelona soll den Innenverteidiger ebenfalls verpflichten wollen.

Für die Bayern-Verantwortlichen besteht derzeit die wohl größte Hürde darin, nicht mit dem Spieler selbst in Kontakt treten zu können. Christensen will sich ganz auf die Rückrunde mit seinem FC Chelsea konzentrieren, will nur allzu gerne als Stammspieler unter Thomas Tuchel den Champions-League-Titel verteidigen.

Kontakt hat der deutsche Branchenprimus daher nur mit der Agentur des Dänen, kann den Spieler daher noch nicht in direkten Gesprächen über seine mögliche sportliche Rolle beim FC Bayern aufklären.

Wie aus dem Bericht des Fachmagazins hervorgeht, dürfte sich der Poker um Christensen noch weitere Wochen ziehen. Die Bayern-Bosse sollen sich aber sicher sein, in sportlicher Hinsicht einen herausragenden Verteidiger an der Angel zu haben.