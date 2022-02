Benfica-Stürmer Yaremchuk hat "Angst vor der Situation"

Pedro Fiuza via www.imago-images.de

Roman Yaremchuk schickte eine Botschaft in die Ukraine

Der ukrainische Fußball-Nationalspieler Roman Yaremchuk hat seinem Treffer für Benfica Lissabon im Achtelfinale der Champions League eine Botschaft an seine Heimat folgen lassen.

Nach dem Ausgleich zum 2:2-Endstand gegen Ajax Amsterdam zog der Stürmer sein Trikot aus und trug angesichts der Eskalation im Konflikt mit Russland darunter ein schwarzes T-Shirt mit dem Wappen der Ukraine.

"Ich wollte mein Land unterstützen. Ich habe viel darüber nachgedacht und ich habe Angst vor der Situation", sagte der 26-Jährige nach der Partie am Mittwoch bei "CNN Portugal": "Der Verein unterstützt mich, sie haben mit mir gesprochen und wollten alles tun, um mir zu helfen."

Nach wochenlangen Bedrohungen startete Russland am Donnerstagmorgen einen Großangriff auf die Ukraine. In der Hauptstadt Kiew, in der südlichen Hafenstadt Odessa sowie in anderen Städten im Osten der Ukraine waren laut der Nachrichtenagentur "AFP" Explosionen zu hören. Auch von Belarus aus griffen offenbar russische Truppen an.