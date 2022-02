Achtung, FC Bayern! Ibrahimovic weckt Begehrlichkeiten

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Arijon Ibrahimovic will sich beim FC Bayern durchsetzen

Für die Profis des FC Bayern stand Arijon Ibrahimovic zwar noch keinmal auf dem Platz, dennoch weckt der 16 Jahre alte Youngster bereits Begehrlichkeiten der Konkurrenz.

Wie "Sport1" berichtet, zeigen gleich mehrere Klubs aus dem In-und Ausland Interesse an Ibrahimovic. Namentlich nennt der Sender aber nur Bayerns Champions-League-Gegner RB Salzburg.

Dass Ibrahimovic die Münchner zeitnah verlässt, ist allerdings unwahrscheinlich. Der Angreifer hat schließlich noch einen Jugendspielervertrag bis 2024 und kommt trotz seines jungen Alters regelmäßig bei der U19 des FC Bayern zum Einsatz.

In elf Spielen der U19-Bundesliga Süd/Südwest erzielte der gebürtige Nürnberger bereits vier Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor.

In der kommenden Saison soll Ibrahimovic zur U23 hochgezogen werden. Das Team von Martin Demichelis belegt in der Regionalliga Bayern aktuell den zweiten Rang und kämpft um den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga.

Verleiht der FC Bayern Ibrahimovic?

"Sport1" zufolge wolle sich Ibrahimovic ohnehin beim FC Bayern beweisen und strebt keinen Abschied an. Angesichts der großen Konkurrenz bei den Profis - gerade auf den Offensivpositionen - könnte es früher oder später aber zu einer Leihe kommen, mutmaßt der Sender.

Ibrahimovic wechselte 2019 aus der Jugendabteilung des 1. FC Nürnberg zum FC Bayern. Erst im vergangenen Sommer hatte der Youngster sein Arbeitspapier bis 2024 verlängert. Holger Seitz, sportlicher Leiter der Münchner, bezeichnete Ibrahimovic damals als "spannendes Talent, an dem wir in der Zukunft bestimmt noch viel Spaß haben werden".

Seit dem vergangenen Sommer trainiert Ibrahimovic auch immer wieder bei den Profis des FC Bayern mit. Auf sein Debüt wartet der 16-Jährige aber noch.

Bei der 1:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach stand er nach zahlreichen Corona-Ausfällen erstmals im Kader der Münchner. Es war bis heute auch seine letzte Nominierung.