Ukrainer Malinowski feiert Tor mit politischer Botschaft

Ruslan Malinowski traf doppelt und zeigte eine Botschaft

Der ukrainische Mittelfeldspieler Ruslan Malinowski vom italienischen Fußball-Erstligisten Atalanta Bergamo hat am Donnerstagabend in der Europa-League-Zwischenrunde bei Olympiakos Piräus (3:0) einen Doppelpack geschnürt und dabei eine klare Botschaft gegen den Angriff Russlands auf sein Heimatland gezeigt.

Der ukrainische Nationalspieler, der seit Juli 2019 bei Atalanta unter Vertrag steht, hatte ein T-Shirt unter seinem Trikot mit der Aufschrift in Englisch: "No war in Ukraine!"

"Ich habe Malinowski gefragt, ob er spielen will, denn er hat Familienangehörige in der Ukraine. Er hat zu mir 'Ja' gesagt", sagte Atalantas Coach Gian Piero Gasperini.