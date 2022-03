Große Konkurrenz für den FC Bayern im Werben um Raphinha

IMAGO/Michael Zemanek/Shutterstock

Raphinha: Wechselt er zum FC Bayern?

Verstärkt sich der FC Bayern in der Offensive mit einem weiteren Flügelspieler? Das Interesse an Leeds-United-Star Raphinha soll weiterhin bestehen. Doch es gibt offenbar große Konkurrenz.

Der italienische Sportjournalist Nicolò Schira will erfahren haben, dass neben dem deutschen Rekordmeister auch der FC Arsenal und der FC Barcelona am 25-jährigen Rechtsaußen dran sein sollen. Die Katalanen, die bislang noch nicht in Verbindung mit dem Leeds-Profi gebracht wurden, sollen in den vergangenen Wochen die Situation des Spielers genau beobachtet haben.

Der brasilianische Nationalspieler ist der große Star der abstiegsgefährdeten Engländer. Zuletzt verlor Leeds United sechs Ligaspiele in Folge und wurde dabei unter anderem vom FC Liverpool mit 0:6 abgeschossen.

Raphinha, der mit neun Saisontreffern der mit Abstand torgefährlichste Spieler des Teams ist, ging zuletzt allerdings auch mit dem Rest der Profis unter. In den vergangenen zehn Spielen war er nur an zwei Toren direkt beteiligt (ein Tor und eine Vorlage). Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung wurden zuletzt komplett auf Eis gelegt.

FC Bayern: Raphinha könnte zum Schnäppchen werden

Der FC Bayern und andere Interessenten könnten sogar von dieser Formkrise profitieren, da im Falle eines Abstiegs laut englischen Medienberichten eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro aktiv werden soll.

Normalerweise müssten Interessenten wohl eher an die 40 Millionen Euro für Raphinha auf den Tisch legen. Um den Abstieg, und damit auch das Auseinanderbrechen der Mannschaft, zu verhindern, wurde zuletzt Trainerlegende Marcelo Bielsa entlassen und Ex-Leipzig-Coach Jesse Marsch von Leeds United engagiert.

In München könnte der Flügelspieler eine Alternative zu Serge Gnabry darstellen. Die Vertragsgespräche mit dem deutschen Nationalspieler stockten zuletzt.