Gerüchte um Farmteam des FC Bayern erneut befeuert

Hasan Salihamidzic und der FC Bayern sollen eine neue Partnerschaft planen

In den Reihen des deutschen Rekordmeisters FC Bayern tummeln sich zahlreiche hochveranlagte Talente, im Kader der Profis ist allerdings nur selten Platz, von Pflichtspielminuten können die meisten Youngster nur träumen. Einen hilfreichen Schritt auf dem Weg ins Profigeschäft könnte ein Farmteam darstellen. Überlegungen in diese Richtung sollen in München bereits getätigt werden.

Der österreichische Erstligist Austria Klagenfurt wird beim FC Bayern "nach wie vor als ein möglicher Kooperationsklub gehandelt", enthüllte die "tz", die eine Partnerschaft bereits Ende Februar ins Gespräch brachte. "Spruchreif" seien die vermeintlichen Überlegungen jedoch noch nicht.

Klar ist aber: Den FC Bayern und den Klub vom Wörthersee verbindet eine äußerst gute Beziehung. Aktuell hat der deutsche Serienmeister mit dem Schweden Alex Timossi Andersson und dem chinesischen Keeper Shaoziyang Liu zwei Talente in Klagenfurt "geparkt".

Vor allem Andersson (4 Tore und 6 Vorlagen in 27 Pflichtspielen 2021/22) hat seinen Marktwert in Österreich deutlich in die Höhe geschraubt. Liu wartet hingegen noch auf seine Arbeitserlaubnis und somit die Möglichkeit, für Austria zu debütieren. Die Leihvereinbarung endet allerdings auch erst im Sommer 2023.

FC Bayern hat bereits Kooperationspartner

Dass Leihgabe Timossi Andersson eingeschlagen ist, dürfte den FC Bayern in mehrerer Hinsicht freuen. Aufsteiger Klagenfurt darf noch darauf hoffen, sich für die Teilnahme am internationalen Geschäft zu qualifizieren. Sollte dies gelingen, würde eine Kooperation für die Bayern sicherlich noch attraktiver werden.

Partnerschaften sind für den FC Bayern zudem nichts Neues. Auf nationaler Ebene kooperiert man im Nachwuchsbereich mit dem SSV Ulm, in der US-amerikanischen MLS besteht ein enger Austausch mit dem FC Dallas.

Auch die "tz" verweist darauf, dass ein einziger Partnerverein ohnehin nicht ausreichen würde. Allein 2021/22 haben die Münchner 16 Talente verliehen.