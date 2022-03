Klopp wirbt angeblich mit Mega-Angebot um Lewandowski

unknown

Jürgen Klopp und Robert Lewandowski bald wiedervereint?

Robert Lewandowski hat seinen Vertrag beim FC Bayern bislang nicht über den Sommer 2023 hinaus verlängert. Deshalb ist die Zukunft des Münchner Stürmers nicht nur Thema in der Fußball-Bundesliga, sondern auch über Deutschland hinaus. Laut einem Bericht aus Spanien soll nun auch ein ehemaliger Weggefährte vom BVB davon träumen, wieder mit Lewandowski zusammenzuarbeiten.

Gut 15 Monate lang steht Robert Lewandowski noch offiziell beim FC Bayern in Lohn und Brot. Möchten die Verantwortlichen des deutschen Fußball-Meisters mit dem polnischen Weltklasse-Stürmer noch Kasse machen, müssten sie ihn eigentlich in diesem Sommer verkaufen. Nur dann ließe sich wohl noch eine satte Ablöse für den 33-Jährigen erzielen.

Doch eigentlich planen Vorstandsboss Oliver Kahn und Co. ganz anders: Denn Lewandowski soll seinen im Sommer 2023 auslaufenden Kontrakt möglichst verlängern. Intensivere Gespräche darüber soll es zeitnah geben, auch in der Gefahr, dass jederzeit ein namhafter Klub sein Interesse anmelden könnte. So wie es jetzt angeblich der FC Liverpool aus der englischen Premier League getan hat.

Nach Informationen von "El Nacional" hat der vom früheren BVB-Coach Jürgen Klopp trainierte Tabellen-Dritte der letzten Saison Lewandowski in den Fokus genommen. Wie das spanische Portal berichtet, haben es sowohl der FC Barcelona als auch Atlético Madrid auf den Bayern-Stürmer abgesehen, könnten allerdings beide gegen den Plan der Liverpooler nichts ausrichten.

Klopp wirbt um Lewandowski mit Top-Gehalt

Denn der LFC soll angeblich bereit sein, für Lewandowski eine Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Demnach habe Klopp einen Transfer von Lewandowski höchstpersönlich zur Priorität Nummer eins gemacht. Locken will der Trainer den FCB-Star mit einem Jahresgehalt von über 20 Millionen Euro - netto! Beides Summen, mit denen sowohl Barca als auch Atleti nicht mitgehen können.

Beim Werben um Lewy setzt Klopp zudem auch auf Vitamin B. Der Liverpool-Teammanager und der 33-Jährige kennen sich bestens aus gemeinsamen Zeiten bei Borussia Dortmund. Unter Klopp reifte Lewandowski zwischen 2010 und 2014 zum Top-Stürmer, bis er schließlich zum FC Bayern weiterzog.

186 Spiele, 102 Tore und 42 Vorlagen sammelte der Angreifer während seiner Einsätze beim BVB unter Klopp. Zweimal gewannen die beiden bei den Schwarz-Gelben die Deutsche Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal. Im Sommer 2013 ging es für den BVB mit Lewandowski und Klopp bis ins Finale der Champions League, wo man dem FC Bayern unterlag. Gehen die gemeinsamen Erlebnisse ab Sommer beim FC Liverpool weiter? Fraglich. Derzeit deutet mehr darauf hin, dass Lewandowski seinen Kontrakt bei seinem aktuellen Arbeitgeber verlängert.

Das zögerliche Auftreten des FC Bayern soll den Stürmer zwar verärgert haben. Dass er die Münchner deshalb jedoch verlässt, scheint Stand jetzt eher unwahrscheinlich.