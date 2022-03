via www.imago-images.de

Kracher zwischen FC Bayern und BVB terminiert

Die Deutsche Fußball Liga hat am Donnerstag die zeitgenauen Ansetzungen für die ausstehenden Saisonspiele in der Fußball-Bundesliga mitgeteilt. Auch der Kracher zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund ist terminiert.

Der souveräne Tabellenführer empfängt den BVB am Samstag, 23. April, um 18:30 Uhr im Rahmen des 31. Spieltags.

Ob der Partie in der Münchner Allianz Arena noch größere sportliche Bedeutung im Kampf um den Titel zukommt, bleibt allerdings abzuwarten. Aktuell trennen den FC Bayern und den BVB in der Tabelle bereits sechs Punkte.

Am 32. Spieltag steigt das kleine Revierderby zwischen dem BVB und dem VfL Bochum im Dortmunder Signal Iduna Park. Das Spiel ist für Samstag, 15:30 Uhr, angesetzt.

Am Sonntag, 1. Mai, ruht nach Absprache mit den Sicherheitsbehörden der Spielbetrieb in der Bundesliga. Dafür steigen am 2. Mai womöglich zwei Montagsspiele parallel. Bayer Leverkusen trifft dann auf Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach auf RB Leipzig.

Hintergrund: Frankfurt und Leipzig sind noch in der Europa League aktiv. Für sie ist eine entsprechende Regenerationszeit vorgesehen.

Sollte das Europa-League-Halbfinale nicht erreicht werden, wird die DFL das jeweilige Spiel auf Freitag, den 29. April, um 20:30 Uhr vorverlegen. Dieses Vorgehen sei mit den vier betroffenen Klubs abgestimmt, teilte die Liga mit.

Bundesliga-Relegation ebenfalls terminiert

Auch die Relegationsspiele zur Bundesliga sind fix terminiert. Sie finden am 19. Mai und 23. Mai statt.

Im Hinspiel (20:30 Uhr/Sky und Sat.1) hat der Tabellen-16. der Bundesliga den Tabellendritten der 2. Liga zu Gast, vier Tage (20.30/Sky und Sat.1) später genießt der Zweitligist Heimrecht.

Für den Fall, dass ein Klub in der Relegation spielt und zugleich das DFB-Pokalfinale am 21. Mai erreicht, würde das entsprechende Relegationshinspiel auf den 18. Mai verlegt - das Relegationsrückspiel würde am 25. Mai stattfinden.

Die Festlegung der Anstoßzeiten der beiden in Rede stehenden Relegationsspiele würde bei Eintreten dieser Konstellation zeitnah durch die DFL erfolgen.